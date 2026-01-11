'मां-बाप को बेहोश किया, मुझे बांध दिया...', बर्खास्त IAS पूजा खेडकर ने नौकर पर लगाया चोरी का आरोप

पुणे पुलिस ने शनिवार रात बनर रोड स्थित खेडकर परिवार के बंगले में हुई एक असामान्य चोरी की घटना की जांच शुरू कर दी है. हाल ही में आईएएस पद से बर्खास्त की गई पूजा खेडकर ने चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन को फोन कर शिकायत की कि घर में काम करने वाले एक नौकर ने कथित तौर पर उनके माता-पिता को नशीली दवा देकर बेहोश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने बताया कि खेडकर परिवार बनर रोड के एक बंगले में रहता है, जहां कई घरेलू सहायक कार्यरत हैं. संदेह एक ऐसे नौकर पर जताया जा रहा है, जो महज आठ दिन पहले नेपाल से आया था और हाल ही में घर में काम पर रखा गया था. पूजा खेडकर का आरोप है कि इसी नौकर ने उनके माता-पिता दिलीप खेडकर और मनोरमा खेडकर को सिडेटिव दवा दी, जिससे वे बेहोश हो गए. इसके बाद आरोपी ने पूजा खेडकर को भी बांध दिया और परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया.

पूजा खेडकर ने पुलिस को बताया कि वह किसी तरह दरवाजे की कुंडी की मदद से खुद को छुड़ाने में सफल रहीं. इसके बाद उन्होंने घर में मौजूद एक अन्य फोन का इस्तेमाल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही चतुश्रृंगी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां दिलीप और मनोरमा खेडकर बेहोशी की हालत में पाए गए. दोनों को तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूजा खेडकर ने अभी तक इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

उन्होंने पुलिस को सूचित किया है कि वह मानसिक रूप से स्थिर होने के बाद ही औपचारिक शिकायत देंगी. इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि मोबाइल फोन के अलावा घर से कोई अन्य सामान चोरी हुआ है या नहीं. पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार रात करीब 11:30 बजे की है. फिलहाल पुलिस संदिग्ध नौकर की तलाश कर रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

