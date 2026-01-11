scorecardresearch
 
'मां-बाप को बेहोश किया, मुझे बांध दिया...', बर्खास्त IAS पूजा खेडकर ने नौकर पर लगाया चोरी का आरोप

पुणे के बनर रोड स्थित खेडकर परिवार के बंगले में हुई रहस्यमयी चोरी की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है. बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर ने अपने नौकर पर चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

बर्खास्त IAS पूजा खेडकर ने पुणे पुलिस में अपने घर में चोरी का मामला दर्ज कराया है. (File Photo: IAS)
पुणे पुलिस ने शनिवार रात बनर रोड स्थित खेडकर परिवार के बंगले में हुई एक असामान्य चोरी की घटना की जांच शुरू कर दी है. हाल ही में आईएएस पद से बर्खास्त की गई पूजा खेडकर ने चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन को फोन कर शिकायत की कि घर में काम करने वाले एक नौकर ने कथित तौर पर उनके माता-पिता को नशीली दवा देकर बेहोश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने बताया कि खेडकर परिवार बनर रोड के एक बंगले में रहता है, जहां कई घरेलू सहायक कार्यरत हैं. संदेह एक ऐसे नौकर पर जताया जा रहा है, जो महज आठ दिन पहले नेपाल से आया था और हाल ही में घर में काम पर रखा गया था. पूजा खेडकर का आरोप है कि इसी नौकर ने उनके माता-पिता दिलीप खेडकर और मनोरमा खेडकर को सिडेटिव दवा दी, जिससे वे बेहोश हो गए. इसके बाद आरोपी ने पूजा खेडकर को भी बांध दिया और परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया.

पूजा खेडकर ने पुलिस को बताया कि वह किसी तरह दरवाजे की कुंडी की मदद से खुद को छुड़ाने में सफल रहीं. इसके बाद उन्होंने घर में मौजूद एक अन्य फोन का इस्तेमाल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही चतुश्रृंगी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां दिलीप और मनोरमा खेडकर बेहोशी की हालत में पाए गए. दोनों को तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूजा खेडकर ने अभी तक इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

Advertisement

उन्होंने पुलिस को सूचित किया है कि वह मानसिक रूप से स्थिर होने के बाद ही औपचारिक शिकायत देंगी. इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि मोबाइल फोन के अलावा घर से कोई अन्य सामान चोरी हुआ है या नहीं. पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार रात करीब 11:30 बजे की है. फिलहाल पुलिस संदिग्ध नौकर की तलाश कर रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

