किडनैपिंग केस में बड़ा एक्शन... पूजा खेडकर के पिता का ड्राइवर गिरफ्तार, पिता अभी भी फरार

नवी मुंबई में रोड रेज और किडनैपिंग के केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पूर्व IAS पूजा खेडकर के पिता के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है. वहीं पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर अभी भी फरार हैं. उनके खिलाफ मामले में कार्रवाई जारी है.

घटना 13 सितंबर को मुलुंड-ऐरोली रोड पर हुई, जब एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक को 22 वर्षीय प्रह्लाद कुमार चला रहे थे, तभी एक लैंड क्रूजर कार के बीच मामूली टक्कर हो गई. इसके बाद कार में बैठे दो लोगों और ट्रक चालक के बीच बहस शुरू हो गई. पुलिस की जांच में सामने आया कि दिलीप खेडकर और उनके ड्राइवर प्रफुल सुलंकहे ने ट्रक चालक को जबरदस्ती SUV में बिठाया और पुणे स्थित खेडकर बंगले में ले गए.

तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने SUV का पता लगाकर ट्रक चालक को बचाया, हालांकि इस दौरान पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर ने पुलिस को एंट्री से रोकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने प्रफुल सुलंकहे को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अपहरण के मामले में दिलीप खेडकर और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है.

पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. मनोरमा पर कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप है, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है.

पूजा खेडकर पर 2022 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण लाभ लेने के लिए तथ्य छिपाने का आरोप है. उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है. यूपीएससी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस ने भी इस संबंध में विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की थी.

पिछले साल जब पूजा खेडकर का प्रॉबेशनरी IAS पद पर चयन हुआ, तो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनकी मां मनोरमा खेडकर एक किसान को धमका रही थीं. इस मामले में मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था.

