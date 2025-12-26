scorecardresearch
 
अवैध शराब बेचने वाले के घर मिले 1 करोड़ 85 लाख, लाखों की शराब भी जब्त

पुणे में अवैध शराब बेचने के एक आरोपी के घर से 1 करोड़ 85 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं. आरोपी के घर दो लाख से अधिक मूल्य की शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं, जिनपर अलग-अलग कंपनियों के रैपर लगे हुए हैं.

अवैध शराब के कारोबारी के घर मिली भारी नकदी (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस अवैध शराब के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने पुणे के कोंढवा इलाके से अलग-अलग कंपनियों के रैपर वाली लाखों रुपये की शराब की बोतलें बरामद की हैं. इस मामले में तीन को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी भी बरामद की गई है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस को कोंढवा इलाके से अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिली थी. मिली जानकारी के आधार पर पुणे पुलिस ने छापेमारी की. एपीआई अफरोज पठान की अगुवाई में कोंढवा पुलिस और डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने छापेमारी कर दी. इस छापेमारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में शराब की बोतलें मिलीं, जिनपर अलग-अलग कंपनियों के ब्रांड की रैपर लगी हुई थी.

बरामद शराब का अनुमानित बाजार मूल्य करीब दो लाख 5 हजार 900 रुपये बताई जा रही है. पुणे पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा भी. पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमर कौर उर्फ मुद्री कौर दादा सिंह जूना, दिलदार सिंह दादा सिंह जूना और देवश्री जूना सिंह बताई जा रही है. अवैध शराब बेचने के आरोप में हिरासत में लिए गए आरोपियों की तलाशी के दौरान उनके पास से नकदी भी बरामद हुई.

यह भी पढ़ें: शराब के लिए नहीं थे पैसे... युवक ने कुत्ता मारा, फिर खरगोश का मीट बताकर पूरे गांव में बेचा

पुलिस और डीबी की संयुक्त टीम ने नकदी मिलने के बाद अमर कौर के घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान बेडरूम में रखी अलमारी और अन्य स्थानों से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. बताया जाता है कि अमर कौर के घर से कुल एक करोड़ 85 लाख 95 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं. पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें: Explained: नई शराब नीति के साथ GIFT सिटी में क्यों टूटा गुजरात का ‘ड्राई’ टैग?

पुलिस ने पंचनामा तैयार कर नकदी जब्त कर ली है और धनराशि के सोर्स और अवैध शराब नेटवर्क के दायरे का पता लगाने के लिए आगे की जांच, पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
