महाराष्ट्र: जीत का जश्न और जुलूस, तभी लग गई आग... NCP के 2 पार्षद समेत कई झुलसे

पुणे के जेजुरी में नगरपालिका चुनाव में जीत के बाद जीत का जुलूस निकाला गया था. जश्न में लोग कलरफुल स्प्रे भी उड़ा रहे थे. तभी स्प्रे की गैस की वजह से आग लग गई और नवनिर्वाचित NCP के दो पार्षद समेत 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आग में झुलसे एनसीपी के 2 पार्षद. (Photo: Screengrab)
पुणे जिले के जेजुरी में एक चौंकाने वाली घटना हुई. यहां नगरपालिका चुनाव के वोटों की गिनती के बाद निकाले गये जुलूस में इस्तेमाल किए गए कलरफुल स्प्रे की गैस से आग भड़क गई. जिसमें कम से कम 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों में NCP के दो नए चुने गए पार्षद और कई महिलाएं व युवा शामिल हैं. इस घटना से जीत के जश्न पर मातम छा गया.

दरअसल रविवार को जेजुरी नगर पालिका की मतगणना जैसे ही पूरी हुई, वैसे ही नतीजे घोषित कर दिए गए. नतीजों के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के जीतने वाले उम्मीदवार, समर्थक और कार्यकर्ता खंडोबा के दर्शन करने के लिए किले की पहली सीढ़ी पर गए. यहां भक्तों द्वारा जलाए जा रहे ज्योती पर जश्न में शामिल हुए कुछ नौजवान युवकों ने कलरफुल स्प्रे से पीला रंग छिड़का. जिससे स्प्रे में इस्तेमाल किए गए गैस की वजह से अचानक आग लग गई.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव: महायुति की आंधी में साफ हुआ MVA, जीत के बाद बोले PM- विकास के साथ मजबूती से खड़े हैं लोग

पुलिस ने शुरू की जांच

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस दौरान धमाके जैसी आवाज़ के बाद पूरा इलाका पल भर में धुएं से भर गया. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई. आग से जलने की वजह से कई लोग घायल भी हो गए. जिन्हें जेजुरी के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वहीं कुछ लोगों को इलाज के लिए पुणे भी भेज दिया गया है. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

नए मेयर जयदीप बारभाई ने कहा कि मिलावटी स्प्रे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. चुने हुए मेयर जयदीप बारभाई ने कहा कि किले की पहली सीढ़ी पर हादसा हुआ है. भविष्य में शहर में बिकने वाले ऐसे मिलावटी स्प्रे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाएगा.

