मानसिक उत्पीड़न से टूटे पिता ने दो बच्चों संग मौत को लगाया गले, नासिक की दर्दनाक वारदात

महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदवड तहसील में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 34 वर्षीय दौलत हिराय ने अपने दो बच्चों- 9 साल की बेटी प्रज्ञा और 5 साल के बेटे प्रज्वल के साथ अपने खेत में बने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना बुधवार को हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में सदमे का माहौल है.

और पढ़ें

पत्नी का ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

जानकारी के मुताबिक, दौलत हिराय की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उनके पति मानसिक उत्पीड़न से परेशान थे. उनका आरोप है कि दौलत के माता-पिता लंबे समय से उन पर मानसिक दबाव बना रहे थे, जिससे तंग आकर दौलत ने यह चरम कदम उठाया.

यह भी पढ़ें: नासिक सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी ने की आत्महत्या, बलात्कार केस में हुआ था गिरफ्तार

BNS की धाराओं में केस दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने दौलत हिराय के माता-पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----