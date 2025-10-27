नासिक सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी ने की आत्महत्या, बलात्कार केस में हुआ था गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नासिक रोड सेंट्रल जेल में रविवार दोपहर एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान शिवदास भालेराव (58) के रूप में हुई है, जो नासिक जिले के सिन्नर तालुका का रहने वाला था.

अधिकारियों ने बताया कि भालेराव को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जून 2024 से जेल में बंद था. रविवार को जेल कर्मियों ने उसे फांसी पर लटका हुआ पाया। तुरंत जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जेल में विचाराधीन कैदी ने लगाई फांसी

फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आकस्मिक मृत्यु (Accidental Death Report) का मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं, जेल प्रशासन ने भी इस घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी है और आंतरिक जांच शुरू की गई है. इस घटना के बाद जेल परिसर में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

