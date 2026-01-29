scorecardresearch
 
'Oh Sh*t...' अजित पवार के प्लेन क्रैश से पहले क्या थे क्रू के अंतिम शब्द, जिसके बाद सब कुछ हो गया खत्म

महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर प्राइवेट बिजनेस जेट क्रैश हो गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, क्रू के अंतिम शब्द थे 'Oh Sh*t…' थे. विमान रनवे के शॉर्ट ऑफ थ्रेशोल्ड क्रैश हुआ, लेकिन एयरस्ट्रिप के भीतर ही था. हादसे की जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें पायलट निर्णय, एयरपोर्ट की स्थिति और तकनीकी कारणों की पड़ताल की जा रही है.

बुधवार को बारामती में क्रैश हो गया था प्लेन. (Photo: PTI)
बुधवार को बारामती में क्रैश हो गया था प्लेन. (Photo: PTI)

महाराष्ट्र के बारामती में भीषण विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे की तहकीकात हो रही है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हादसे से पहले क्रू के अंतिम शब्द थे- Oh Sh*t...' वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्रू की अंतिम बातचीत में यह शब्द सुने गए.

जानकारी के अनुसार, यह विमान मुंबई से उड़ान भरकर बारामती एयरपोर्ट पर उतरने वाला था. विमान में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ दो क्रू सदस्य कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट कैप्टन सांभवी पाठक, साथ ही सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थे.

 अधिकारी के मुताबिक, विमान रनवे के शॉर्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड क्रैश हुआ, लेकिन एयरस्ट्रिप के भीतर ही था. इसका मतलब है कि विमान एयरपोर्ट के बाउंड्री के भीतर गिरा, लेकिन यह दुर्घटना उतनी गंभीर थी कि विमान तुरंत आग की लपटों में घिर गया.

एयर होस्टेस पिंकी की मौत पर परिवार में मातम. (Photo: ITG)
'हम झोपड़पट्टी वाले, बेटी पर बहुत प्राउड होता था...' फ्लाइट क्रैश में एयर होस्टेस पिंकी को खोकर टूटे पिता

ग्राउंड कंट्रोल और एयरपोर्ट की स्थिति

बारामती एयरपोर्ट की ग्राउंड कंट्रोल सुविधा शहर की दो निजी एविएशन अकादमियों Redbird Aviation और Carver Aviation के पायलट कैडेट्स द्वारा संचालित होती है. क्रू के संपर्क में यही ग्राउंड कंट्रोल था. DGCA अधिकारी ने बताया कि विमान दूसरे प्रयास में लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के अनुसार, यह दूसरा लैंडिंग प्रयास असफल रहा.

Oh Shit last words before Ajit Pawars jet crash at Baramati airport

चश्मदीदों ने कहा कि जैसे ही विमान जमीन से टकराया, वह आग की लपटों में घिर गया. एक के बाद एक चार से पांच धमाके हुए और आसपास भयंकर विस्फोट की आवाज सुनाई दी. लोग घबरा गए. घटनास्थल के पास मौजूद किसानों और स्थानीय लोगों ने कहा कि विमान पूरी तरह से जल गया था, वो मंजर बेहद भयावह था.

यह भी पढ़ें: 'पापा, अजित दादा के साथ बारामती जाऊंगी... ' ऑखिरी कॉल याद कर फफक पड़े फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी के पिता

DGCA अधिकारी ने बताया कि विमान रनवे से बहुत कम दूरी पर गिरा, इसलिए एयरस्ट्रिप के भीतर ही दुर्घटना हुई. हालांकि यह कहना मुश्किल है कि क्यों विमान कंट्रोल से बाहर हो गया. जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि लैंडिंग के समय मौसम, रनवे की स्थिति और पायलट के निर्णय क्या थे.

Oh Shit last words before Ajit Pawars jet crash at Baramati airport

इस विमान में सवार सभी पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इनमें उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अलावा फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट और को-पायलट शामिल थे.

DGCA की प्रतिक्रिया और आगे की जांच

DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. क्रू के अंतिम शब्द 'Oh Sh*t...' यह संकेत देते हैं कि पायलट को लैंडिंग के दौरान अचानक किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा. अधिकारी ने कहा कि एयरपोर्ट के ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और रनवे की तैयारी पर भी जांच की जा रही है.

यह भी जांच का विषय है कि विमान की लैंडिंग की दूसरी कोशिश फेल क्यों हुई. DGCA के अनुसार, बारामती एयरपोर्ट पर आधुनिक लैंडिंग एड्स की कमी है.

बारामती एयरपोर्ट के अधिकारियों और निजी एविएशन अकादमियों के पायलट कैडेट्स भी इस हादसे की जांच में सहयोग कर रहे हैं. DGCA ने घटनास्थल पर सभी तकनीकी डेटा और वॉइस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित किया है, ताकि सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.

