एक मंच पर साथ दिखे सुप्रिया सुले और अजित पवार... पुणे निकाय चुनाव के लिए जारी किया मेनिफेस्टो, विकास और सुविधाओं का वादा

महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को ऐसा कुछ देखने को मिला जो सालों से दिख नहीं था. कजिन सुप्रिया सुले और अजित पवार एक साथ मंच साझा करते हुए नज़र आए, जिसे स्थानीय राजनीति में एक नई रणनीतिक मिसाल माना जा रहा है. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निकाय चुनावों के एनसीपी (एसपी) और एनसीपी ने एकजुट होकर संयुक्त मेनिफेस्टो जारी किया है.



मेनिफेस्टो में प्रमुख मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया है. सुप्रिया सुले ने पुणे और मुंबई में सक्रिय टैंकर माफिया की समस्या को उठाते हुए कहा कि पानी की कमी के बीच अवैध टैंकर कारोबार ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है. उन्होंने इस माफिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि लोगों को जल सेवाओं के लिए उत्पीड़न न सहना पड़े.

और पढ़ें

इस संयुक्त मेनिफेस्टो में शहर की यातायात समस्या का भी समाधान बताया गया है. पुणे में 33 मिसिंग रोड लिंक जोड़े जाने का वादा किया गया है, जिससे सड़क नेटवर्क बेहतर होगा और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी. साथ ही सड़कों को चौड़ा करने और ट्रैफिक प्रवाह सुधारने के भी प्रावधान शामिल हैं.

सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त बस और मेट्रो यात्रा की योजना भी घोषणापत्र का हिस्सा है, जो निजी वाहनों पर निर्भरता और प्रदूषण को घटाने की दिशा में अहम कदम होगी. स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए हर नागरिक के नज़दीक दो किलोमीटर के दायरे में अस्पताल उपलब्ध कराए जाने का भी आश्वासन दिया गया है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: अंबरनाथ में फिर हो गया खेल! बीजेपी को किनारे कर शिंदे सेना और अजित गुट ने मिलाया हाथ

Advertisement

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु हाउसिंग सोसायटी को 20 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट और ‘ग्रीन सोसायटी’ सर्टिफिकेशन देने की योजना भी शामिल की गई है.

कुल मिलाकर, यह मेनिफेस्टो शहरी विकास, जल प्रबंधन, यातायात, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और स्थायी समाधान प्रदान करने का प्रयास है. सुप्रिया सुले और अजित पवार की साझा उपस्थिति इस गठबंधन की ताकत और चुनावी मजबूती का परिचय देती है.

---- समाप्त ----