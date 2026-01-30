scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजित पवार के हैवीवेट विभागों पर NCP ने ठोका दावा, CM फडणवीस से मिलने पहुंचे ये 3 नेता

विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कोशिश है कि अजित पवार के पास रहे सभी विभाग पार्टी के पास ही रहने चाहिए.

Advertisement
X
अजित पवार के निधन के बाद अहम विभागों को लेकर एनसीपी सतर्क (Photo- ITG)
अजित पवार के निधन के बाद अहम विभागों को लेकर एनसीपी सतर्क (Photo- ITG)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. एनसीपी (NCP) के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास 'वर्षा' पर पहुंचकर अहम मुलाकात की है. पार्टी का अहम मकसद कैबिनेट में अजित पवार के पास रहे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी पकड़ बनाए रखना है. 

एनसीपी नेतृत्व जल्द ही मुख्यमंत्री को एक औपचारिक पत्र सौंपने वाला है, जिसमें मांग की जाएगी कि अजित पवार के पुराने विभाग- वित्त, राज्य उत्पाद शुल्क और खेल विभाग पूरी तरह से एनसीपी के कोटे में ही रखे जाएं. 

पार्टी का मानना है कि गठबंधन सरकार में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए इन मंत्रालयों का एनसीपी के पास रहना जरूरी है. मुख्यमंत्री और गठबंधन सहयोगियों के बीच इन विभागों की कमान किसे सौंपी जाए, इसे लेकर गहन मंथन जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

Investigation updates on Maharashtra deputy CM Ajit Pawar's plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच कहां तक पहुंची? जानें अपडेट
Ajit Pawar's funeral and legacy in Baramati
चले गए बारामती के 'दादा'... नम आंखों से अजित पवार को आखिरी विदाई
Maharashtra deputy cm ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में शोक, जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव स्थगित
Ajit Pawar, Eknath Shinde and Devendra Fadnavis
अजित पवार के बिना महायुति... देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौती, शिंदे का बढ़ेगा कद?
Ajit Pawar's last rites held in Baramati
अजित पवार ने खुद दिलाई थी जो एंबुलेंस, उसी में गया उनका पार्थिव शरीर...

'वर्षा' बंगले पर आधी रात तक मंथन

अजित पवार के निधन से पैदा हुए खालीपन को भरने के लिए एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा की. प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के पास रहे विभागों का प्रभार किसी अन्य सहयोगी दल को नहीं जाना चाहिए. यह मीटिंग न केवल प्रशासनिक कामकाज सुचारू रखने के लिए थी, बल्कि पार्टी के अंदर भविष्य के नेतृत्व को लेकर संकेत देने की भी एक कोशिश मानी जा रही है.

Advertisement

भारी-भरकम विभागों पर नजर

अजित पवार के पास वित्त और राज्य उत्पाद शुल्क जैसे बेहद शक्तिशाली मंत्रालय थे. इन विभागों के जरिए राज्य की तिजोरी और राजस्व पर सीधा नियंत्रण रहता है. एनसीपी की चिंता यह है कि अगर ये विभाग किसी और दल के पास चले गए, तो गठबंधन में पार्टी का प्रभाव कम हो सकता है. इसीलिए पार्टी अब लिखित रूप में इन मंत्रालयों पर अपना दावा पेश करने की तैयारी में है, जिससे भविष्य में किसी विवाद की गुंजाइश न रहे.

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement