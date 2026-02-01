अजित पवार के बाद NCP के नए अध्यक्ष होंगे प्रफुल्ल पटेल? खुद दिया जवाब

अजित पवार के निधन के बाद NCP का नया अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बयान जारी कर खारिज कर दिया है, जिनमें उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का दावा किया गया था. उन्होंने मीडिया में खुद के पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों को पूरी तरह से निराधार और गलत करार दिया है.

दरअसल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोलय ने भी उनके एनसीपी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर बयान दिया था. हालांकि, बाद में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर माफी मांग ली. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे गलत जानकारी दी थी कि प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं. जानकारी की पुष्टि किए बिना मैंने मीडिया में कुछ बयान दिया था, किंतु बाद में पता चला जानकारी गलत है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीतदादा पवार के नेतृत्व में ही काम कर रही हैं. भ्रामक जानकारी के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं.'

एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे गलत जानकारी दी थी कि श्री प्रफुल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। जानकारी की पुष्टि किये बिना मैंने मीडिया में कुछ बयान दिया था किंतु बाद में पता चला जानकारी गलत है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजीतदादा… — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 1, 2026

'निराधार हैं ये खबरें'

इसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने अपना बयान जारी कर कहा, 'मैंने मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, जिसमें मेरे एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात कही गई है. इस मामले में मैं पूरी तरह से स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि ये खबरें पूरी तरह निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है.'

लोकतंत्रिक संस्था है NCP



उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी अपने स्थापित आंतरिक प्रक्रिया का पालन करेगी. पटेल ने कहा, 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक संस्था है. इस तरह के बड़े फैसले वरिष्ठ नेतृत्व, विधायकों से परामर्श, समर्पित पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा और सभी पार्टी सदस्यों की भावनाओं एवं सामूहिक इच्छा का सम्मान करके ही लिए जाएंगे. एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम इन मामलों में स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हैं.'

NCP के वियल पर भी लगा ब्रेक

बता दें कि अजित पवार के निधन ने पार्टी के सामने बड़ा वैचारिक और संगठनात्मक संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि वह एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में पार्टी की कमान संभाल रहे थे. उनके निधन के बाद एनसीपी के दो गुटों के बीच चल रही विलय की बातचीत भी फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है, जहां नरहरि जिरवाल जैसे नेता पार्टी की एकता पर जोर दे रहे हैं. जबकि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेता फिलहाल संयम बरतते हुए पार्टी के अगले कदम की योजना बना रहे हैं.

