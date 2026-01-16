महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संघ के शहर नागपुर में बीजेपी की बड़ी बढ़त, 15 साल बाद भी जलवा बरकरार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नागपुर होम ग्राउंड है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुख्यालय भी इसी शहर में स्थापित है, जिसके चलते देश भर की निगाहें नागपुर के महानगर निगम चुनाव पर लगी हुई है. नागपुर नगर महापालिका चुनाव के रुझानों में बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए तो विपक्षी दल पूरी तरह से पस्त नजर आ रहे हैं.

नागपुर नगर महापालिका की कुल 151 सीटें पर 51 फीसदी मतदान हुआ था और शुक्रवार को नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ नागपुर में कब्जा जमाती नजर आ रही है.

11 बजे तक की मतगणना के लिहाज से कौन कितनी सीटों पर आगे?

नागपुर नगर निगम में कुल- 151 सीट

बीजेपी- 54 सीट

शिवसेना (शिंदे)- 3 सीट

कांग्रेस-16 सीट

शिवसेना (यूबीटी)- 0

मनसे-0

एनसीपी-0

15 साल के बीजेपी का नागपुर में कब्जा

नागपुर की सत्ता पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का सियासी कब्जा है. नागपुर में बीजेपी लगातार तीन नगर निगम चुनाव जीत चुकी है और अपना मेयर भी बनाती रही है. इस बार बीजेपी जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में उतरी है. 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 151 में से 108 सीटें जीतकर नगर निगम में दबदबा कायम किया था. मौजूदा चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं, जब महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति गठबंधन का प्रभाव लगातार मजबूत दिख रहा है.

