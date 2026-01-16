scorecardresearch
 
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संघ के शहर नागपुर में बीजेपी की बड़ी बढ़त, 15 साल बाद भी जलवा बरकरार

नागपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी रुझानों में बड़ी बढ़त बनाए हुए है. 151 सीटों में भाजपा सबसे आगे, विपक्ष कमजोर दिख रहा है. 15 साल से नागपुर पर काबिज बीजेपी इस बार जीत का चौका लगाने की ओर बढ़ रही है.

कांग्रेस 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है. (File Photo: PTI)
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नागपुर होम ग्राउंड है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुख्यालय भी इसी शहर में स्थापित है, जिसके चलते देश भर की निगाहें नागपुर के महानगर निगम चुनाव पर लगी हुई है. नागपुर नगर महापालिका चुनाव के रुझानों में बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए तो विपक्षी दल पूरी तरह से पस्त नजर आ रहे हैं. 

नागपुर नगर महापालिका की कुल 151 सीटें पर 51 फीसदी मतदान हुआ था और शुक्रवार को नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ नागपुर में कब्जा जमाती नजर आ रही है. 

11 बजे तक की मतगणना के लिहाज से कौन कितनी सीटों पर आगे? 

नागपुर नगर निगम में कुल- 151 सीट

  • बीजेपी- 54 सीट 
  • शिवसेना (शिंदे)- 3 सीट 
  • कांग्रेस-16 सीट 
  • शिवसेना (यूबीटी)- 0
  • मनसे-0
  • एनसीपी-0

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव: अकोला में मतदान केंद्र पर बवाल, जमकर हाथापाई, VIDEO

15 साल के बीजेपी का नागपुर में कब्जा

नागपुर की सत्ता पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का सियासी कब्जा है. नागपुर में बीजेपी लगातार तीन नगर निगम चुनाव जीत चुकी है और अपना मेयर भी बनाती रही है. इस बार बीजेपी जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में उतरी है. 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 151 में से 108 सीटें जीतकर नगर निगम में दबदबा कायम किया था. मौजूदा चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं, जब महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति गठबंधन का प्रभाव लगातार मजबूत दिख रहा है.

