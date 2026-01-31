400 मीटर के लिए टैक्सी ड्राइवर ने अमेरिकी महिला से वसूले 18000 रुपये, मुंबई पुलिस ने किया अरेस्ट

मुंबई एयरपोर्ट से एक अमेरिकी महिला से महज 400 मीटर की दूरी के लिए 18,000 रुपये किराया वसूलने वाले टैक्सी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अपने साथ ही घटना की जानकारी महिला ने एक्स पर साझा की थी,जिसके बाद पुलिस ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे मामले में पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि ये घटना 12 जनवरी की है, जब अमेरिकी नागरिक अपने देश से मुंबई पहुंची, जहां एयरपोर्ट के पास से उन्होंने एक टैक्सी बुक की और पास ही स्थित एक फाइव स्टार होटल (हिल्टन) जाना था, जो महज कुछ सौ मीटर दूर था. लेकिन ड्राइवर ने महिला को सीधे होटल नहीं पहुंचाया.

20 मिनट तक घुमाया

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला को लगभग 20 मिनट तक अंधेरी (पूर्व) इलाके में घुमाया और फिर उसी होटल पर उतारा, जहां से यात्रा शुरू हुई थी. इसके बाद ड्राइवर और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने महिला से 18,000 रुपये की मांग की.

पुलिस ने बताया कि अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी महिला ने 26 जनवरी को एक्स पर साझा की थी, जिसे कई लाख लोगों ने देखा और ड्राइवर की आलोचना की.

अमेरिकी महिला के अनुसार, ड्राइवर और उसके एक साथी ने उसे पहले एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर पैसों की मांग की और फिर होटल छोड़ा. इसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए पोस्ट में दिए गए टैक्सी नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की और एफआईआर दर्ज कर मात्र तीन घंटे के अंदर उसे पकड़ लिया.

पुलिस ने होटल से जुटाई जानकारी

डीसीपी (जोन VIII) मनीष कलवानिया के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोज चालके की टीम ने इस मामले की जांच की. पुलिस ने उस होटल से भी जानकारी जुटाई, जहां महिला रुकी थी.

जांच में पता चला कि महिला 12 जनवरी को होटल आई थी और अगले दिन पुणे के रास्ते अमेरिका लौट गई. पुलिस ने आरोपी की टैक्सी जब्त कर ली है और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए आरटीओ (RTO) को सूचित किया है. फिलहाल पुलिस हिरासत में है और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के तहत आगे की जांच जारी है.

