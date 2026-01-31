scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

400 मीटर के लिए टैक्सी ड्राइवर ने अमेरिकी महिला से वसूले 18000 रुपये, मुंबई पुलिस ने किया अरेस्ट

मुंबई एयरपोर्ट से महज 400 मीटर की दूरी के लिए अमेरिकी महिला से 18,000 रुपये किराया वसूलने वाले टैक्सी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है .महिला ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी साझा की थी, जिसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ को भी सूचित किया है.

Advertisement
X
अमेरिकी महिला से 18000 रुपये वसूलने वाले टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार. (photo: ITG)
अमेरिकी महिला से 18000 रुपये वसूलने वाले टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार. (photo: ITG)

मुंबई एयरपोर्ट से एक अमेरिकी महिला से महज 400 मीटर की दूरी के लिए 18,000 रुपये किराया वसूलने वाले टैक्सी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अपने साथ ही घटना की जानकारी महिला ने एक्स पर साझा की थी,जिसके बाद पुलिस ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे मामले में पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि ये घटना 12 जनवरी की है, जब अमेरिकी नागरिक अपने देश से मुंबई पहुंची, जहां एयरपोर्ट के पास से उन्होंने एक टैक्सी बुक की और पास ही स्थित एक फाइव स्टार होटल (हिल्टन) जाना था, जो महज कुछ सौ मीटर दूर था. लेकिन ड्राइवर ने महिला को सीधे होटल नहीं पहुंचाया.

20 मिनट तक घुमाया

सम्बंधित ख़बरें

Shiv Sena (UBT) councillors protest against the decision to decide the mayor's category through a lottery system outside Shiv Sena Bhavan in Mumbai
लॉटरी से वॉकआउट, फिक्सिंग का आरोप... महिला मेयर पर लगी मोहर तो उद्धव ने क्यों उठाए सवाल
DRI officers discovered 29.88 kg of hydroponic weed while checking the bags of passengers who had just boarded the train in Bengaluru.
मुंबई एयरपोर्ट पर 61 करोड़ की ड्रग्स बरामद, हाइड्रोपोनिक वीड की बड़ी खेप जब्त
29 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग रेप पीड़िता को हाईकोर्ट से राहत (Photo: Representational)
मुंबई के कॉलेज फंक्शन में 9 छात्राओं से छेड़छाड़, आरोपी प्रोफेसर को अग्रिम जमानत
मतदाता सूची पूरी करने में लक्षद्वीप सबसे आगे (Photo: PTI)
BMC चुनाव से पहले मलाड-कुर्ला में बढ़ गए 50% से ज्यादा वोटर, साउथ मुंबई में वोटर ग्राफ डाउन
In the VD Savarkar defamation case, the court did not allow the playing of Rahul Gandhi's YouTube video
62 साल की महिला से ऑटो ड्राइवर ने किया रेप, 7 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला को लगभग 20 मिनट तक अंधेरी (पूर्व) इलाके में घुमाया और फिर उसी होटल पर उतारा, जहां से यात्रा शुरू हुई थी. इसके बाद ड्राइवर और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने महिला से 18,000 रुपये की मांग की.

पुलिस ने बताया कि अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी महिला ने 26 जनवरी को एक्स पर साझा की थी, जिसे कई लाख लोगों ने देखा और ड्राइवर की आलोचना की.

Advertisement

अमेरिकी महिला के अनुसार, ड्राइवर और उसके एक साथी ने उसे पहले एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर पैसों की मांग की और फिर होटल छोड़ा. इसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए पोस्ट में दिए गए टैक्सी नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की और एफआईआर दर्ज कर मात्र तीन घंटे के अंदर उसे पकड़ लिया.

पुलिस ने होटल से जुटाई जानकारी

डीसीपी (जोन VIII) मनीष कलवानिया के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोज चालके की टीम ने इस मामले की जांच की. पुलिस ने उस होटल से भी जानकारी जुटाई, जहां महिला रुकी थी. 

जांच में पता चला कि महिला 12 जनवरी को होटल आई थी और अगले दिन पुणे के रास्ते अमेरिका लौट गई. पुलिस ने आरोपी की टैक्सी जब्त कर ली है और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए आरटीओ (RTO) को सूचित किया है.  फिलहाल पुलिस हिरासत में है और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के तहत आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement