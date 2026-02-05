scorecardresearch
 
रोहित शेट्टी फायरिंग केस, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से दबोचा पांचवां आरोपी

फायरिंग के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई का नाम शामिल था. पोस्ट में इस हमले को केवल एक "ट्रेलर" बताया गया और धमकी दी गई कि अगली गोलियां घर के बाहर नहीं बल्कि बेडरूम के अंदर चलेंगी.

रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. (Photo-ITG)
मुंबई के जुहू इलाके में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को पुणे से हिरासत में लिया गया है. इस केस में यह पांचवी गिरफ्तारी है.

सभी आरोपियों को आज कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा. पहले से गिरफ्तार चार आरोपियों की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है. हालांकि, फायरिंग को अंजाम देने वाला मुख्य शूटर अब भी फरार है. 

घटना 12:45 बजे रात की है, जब जुहू स्थित नौ मंज़िला इमारत की पहली मंज़िल पर कम से कम पांच राउंड फायरिंग की गई. एक गोली बिल्डिंग में मौजूद जिम के कांच में जा लगी. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ.

घटना के बाद रोहित शेट्टी की बिल्डिंग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जुहू पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुटी हैं. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, वहीं फॉरेंसिक और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ने मौके से सबूत जुटाए.

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है. जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शुभम लोनकर से संपर्क थे, जो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है.

फायरिंग के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट सामने आया, जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया. पोस्ट में इसे “ट्रेलर” बताते हुए बॉलीवुड को खुली चेतावनी दी गई थी. पोस्ट में इस हमले को केवल एक "ट्रेलर" बताया गया और धमकी दी गई कि यदि बात नहीं मानी गई, तो अगली गोलियां घर के बाहर नहीं बल्कि बेडरूम के अंदर चलेंगी.

