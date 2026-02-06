scorecardresearch
 
'महाराष्ट्र में रहना है, तो मराठी सीखनी होगी...' MNS नेता ने बैंक अधिकारी को दी धमकी, वीडियो वायरल

मुंबई के माहिम इलाके में मराठी भाषा को लेकर विवाद सामने आया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के एक पदाधिकारी का बैंक अधिकारी से बहस और धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है. आरोप है कि अधिकारी के मराठी में बात करने से इनकार पर नेता ने MNS स्टाइल में सबक सिखाने की चेतावनी दी. इसी के साथ ट्रांसफर कराने की बात भी कही.

एमएनएस नेता ने बैंक अधिकारी से मराठी भाषा को लेकर की बहस. (Photo: Screengrab)
मुंबई में एक बार फिर भाषा का मुद्दा गरमा गया है. माहिम स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में मराठी में बात करने को लेकर एक MNS पदाधिकारी और बैंक अधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई. इस मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नेता बैंक में अधिकारी को मराठी न बोलने पर MNS स्टाइल में सबक सिखाने की धमकी देते हैं. वीडियो सामने आने के बाद मराठी को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

इस मामले का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें MNS सेक्रेटरी अनीश खंडागले मुंबई के माहिम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक अधिकारी से बहस करते और उसे धमकाते हुए दिख रहे हैं. जब बैंक अधिकारी ने मराठी में बात करने से मना कर दिया तो अनीश भड़क गए.

अनीश खंडागले बैंक अधिकारी से पूछते हैं कि तुम्हें मराठी नहीं आती? जब वह मना करते हैं, तो अनीश आगे कहते हैं, क्यों? तुम मुंबई में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करते हो और तुम्हें मराठी नहीं आती? अगर तुम्हें महाराष्ट्र में रहना है, तो मराठी सीखनी होगी.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: नागपुर में मराठी भाषा पर विवाद, MNS कार्यकर्ताओं ने यूनियन बैंक में किया हंगामा

बैंक अधिकारी ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र नेशनलाइज़्ड है, बैंक अफसर ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, फिर पूछा कि कहां लिखा है कि उन्हें मराठी सीखनी है. बैंक अधिकारी की इस बात से खंडागले नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लिखित में चाहिए. रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं.

फिर MNS नेता कैमरे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि अधिकारी ने एक ग्राहक के साथ घमंड वाला व्यवहार किया था, जो लोन के लिए बैंक आया था. बैंक अधिकारी ने कहा है कि वह मराठी में बात नहीं करेंगे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से अब हम दिखाएंगे कि आगे क्या होता है.

जब बैंक अधिकारी चले जाते हैं, तो MNS नेता दूसरे अधिकारी से कहते हैं कि वह उसका ट्रांसफर करवाना चाहते हैं. मैंने ब्रांच मैनेजर से कहा है कि उसका ट्रांसफर होना चाहिए. नहीं तो, हम कल दोपहर से यहां विरोध प्रदर्शन करेंगे. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. फिलहाल बैंक प्रबंधन या पुलिस की ओर से इस मामले पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

