'ताज होटल को जेल बना दिया...', मुंबई मेयर सस्पेंस के बीच संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला

मुंबई में मेयर पद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राउत का कहना है कि बीजेपी-शिंदे अलायंस से जीते हुए कॉरपोरेटर्स को डराकर ताज होटल में कैद रखा गया है.

मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा, इस गठबंधन (बीजेपी-शिवसेना) से जीतकर आए कॉरपोरेटर्स को इस डर से होटल में बंद कर दिया गया है कि कोई उन्हें उठा ना ले, धमका ना दे या नुकसान ना पहुंचा दे. एकनाथ शिंदे ने ताज होटल को जेल बना दिया है. वहां रखे गए 25 से 29 लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.

'अगर सत्ता में हैं तो अपने लोग डरे क्यों?'

वहीं, ठाणे में राउत ने कहा, महाराष्ट्र में सरकार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की है. अगर ये सत्ता में हैं तो उनके अपने गठबंधन के कॉरपोरेटर्स किडनैप होने या जबरन ले जाए जाने से क्यों डर रहे हैं? ताज होटल को यरवदा या आर्थर रोड जेल बना दिया गया है. यह सीधे-सीधे उनके अधिकारों पर हमला है.

मुंबई पुलिस ने बढ़ाई ताज होटल की सुरक्षा

संजय राउत के ताज होटल जाने की घोषणा और लगाए गए आरोपों के बाद मुंबई पुलिस ने ताज होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है.

‘बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं’

राउत ने दोहराया, जिन कॉरपोरेटर्स ने चुनाव जीता है, उन्हें ताज होटल से बाहर निकाला जाना चाहिए. वे डर के माहौल में रखे गए हैं. बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं. मुंबई में BJP का मेयर कौन चाहता है? खुद एकनाथ शिंदे भी नहीं चाहते.

मेयर पद पर क्यों बढ़ा सस्पेंस?

दरअसल, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के 227 सदस्यीय सदन में BJP को 89 सीटें, शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें, शिवसेना (UBT) को 65 सीटें मिली हैं. BJP-शिंदे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन इसके बावजूद मेयर पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है.

शिंदे गुट ने कॉरपोरेटर्स को होटल में क्यों भेजा?

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शिंदे गुट ने अपने नवनिर्वाचित कॉरपोरेटर्स को बांद्रा के एक लग्जरी होटल में शिफ्ट किया है. पार्टी नेताओं का दावा है कि कॉरपोरेटर्स को 'रिफ्रेश' कराया जा रहा है उन्हें 'ओरिएंटेशन' दिया जाएगा. वे कुछ दिनों तक होटल में ही रहेंगे.

'देव चाहें तो मेयर हमारा'

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सियासी बयान देकर अटकलें तेज कर दीं. उन्होंने कहा, अगर 'देव' चाहें तो मुंबई में शिवसेना (UBT) का मेयर बनेगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिंदे गुट BJP से डर रहा है और उन्हें यह डर है कि उनके कॉरपोरेटर्स तोड़े जा सकते हैं.

फडणवीस का पलटवार

उद्धव ठाकरे के बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी ली और कहा, क्या 'देव' से उनका मतलब मुझसे है या ऊपर वाले भगवान से? इसके बाद उन्होंने कहा, ऊपर वाले भगवान ने तय कर दिया है कि मुंबई में महा‍युति का मेयर होगा.

'कभी भी कुर्सी हिला सकते हैं'

संजय राउत ने कहा, विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या है. हम चाहें तो कभी भी इन्हें कुर्सी से हटा सकते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं.

नतीजे में बाकी दलों का क्या हाल...

- MNS (UBT के साथ गठबंधन)- 6 सीटें

- कांग्रेस (VBA के साथ)- 24 सीटें

- AIMIM- 8

- NCP अजित पवार- 3

- समाजवादी पार्टी- 2

- NCP (शरद पवार)- 1 सीट

