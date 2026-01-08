scorecardresearch
 
'कोई कोल्ड वॉर नहीं, CM रहते हुए भी उन्हें कभी डिप्टी सीएम नहीं समझा', फडणवीस संग रिश्तों पर बोले एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वह बाला साहेब की विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे. स्थानीय चुनाव में कुछ बेमेल गठबंधनों पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, वहीं समीकरण को समझते हुए गठबंधन की सिफारिश करते हैं.

एकनाथ शिंदे ने अगले साल मुंबई को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ टकराव की खबरों को पूरी तरह से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि उनके और फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर की खबरें महज मीडिया की उपज है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. आजतक के कार्यक्रम मुंबई मंथन में उन्होंने कहा कि उनके और फडणवीस के बीच रिश्तों को लेकर किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए. मीडिया में ही शीत युद्ध चल रहा है. कई ऐसे प्रसंग हैं मैंने साथ काम किया है. मैं सीएम था तब भी उन्हें सीएम समझता था, कभी उन्हें डिप्टी सीएम नहीं समझा. हम 24 बाय 7 काम करने वाले नेता हैं. हमारा एजेंडा एक ही है इस राज्य का विकास. 

शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारा एजेंडा एक ही है मुंबई को सुपर फास्ट करना है. महाराष्ट्र को फास्ट तो कर ही रहे हैं. काम करने के लिए थोड़ा समय दीजिए. गड्ढों की समस्या को हल कर रहे हैं, अगले एक साल में पूरी मुंबई में पोट होल फ्री हो जाएगी. ट्रैफिक स्मूथ होगा. उन्होंने कहा कि 2027 तक मुंबई पूरी तरह गड्ढा-मुक्त होगी. उन्होंने कहा, "हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि 2027 तक मुंबई की सभी सड़कें गड्ढा-मुक्त हों. काम में समय लगेगा क्योंकि हम ट्रैफिक लंबे समय तक नहीं रोक सकते, इससे सैकड़ों यात्री प्रभावित होंगे." साथ ही, मेट्रो नेटवर्क पूरा होने पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. शिंदे ने कहा कि वो जो कमिटमेंट करते हैं, उसे पूरा करते हैं.

बीएमसी चुनावों को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम विचारधारा से परे जाकर सत्ता और जीत नहीं पाएंगे. उन्होंने कहा कि लोकल चुनाव के समीकरणों को देखते हुए कार्यकर्ता सिफारिश करते हैं और उसी आधार पर गठबंधन किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव से विधानसभा चुनाव को नहीं जोड़ा जा सकता है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है. और वो चुनाव महाराष्ट्र का है लोकसभा का है. वो बड़ा चुनाव है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है हमें भी लड़ना है, इसलिए हम कहते हैं कि लड़ो.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विचारधारा से हटकर जाना जीत नहीं है. ये बयान उन्होंने अंबरनाथ और अकोट में बीजेपी के कांग्रेस और AIMIM से गठबंधन पर दिया. हालांकि ये गठबंधन अब खत्म हो गया है. उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी बालासाहेब ठाकरे के आदर्शों पर चलती है. हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे. हमने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है." 

शिंदे से पूछा गया कि क्या अंबरनाथ अलायंस से उन्हें तकलीफ हुई. इस पर शिंदे ने साफ साफ कहा, "हां, बिल्कुल. मैंने सबसे पहले राज्य बीजेपी प्रमुख रविंद्र चव्हाण से बात की और फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से. मैंने उन्हें बताया कि यह घटना हमारी विचारधारा के खिलाफ है, और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है.”

शिंदे ने कहा कि उन्हें बुरा लगा लेकिन वे ऐसे इंसान नहीं हैं जो घबरा जाएं. शिंदे ने कहा कि देश ने देखा है कि मैंने 2022 में क्या किया. भले ही मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने एक बड़ा ऑपरेशन किया. 

विपक्ष महा विकास अघाड़ी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "विपक्ष हर चीज का विरोध करता है, उनके पास उठाने के लिए मुद्दे नहीं हैं." उन्होंने कहा, "उनके पास कहने को क्या है? उनके पास कुछ नहीं है. मेरे पास 10 चीजें हैं कहने को और मैं बता सकता हूं कि हमारी सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया है." 

डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि मुंबई में सभी समाज के लोग रहते हैं, क्या वे मुंबईकर नहीं हैं, क्या वे हमारे दुश्मन हैं. 
 

