कैसे गुब्बारे बन गए 'बम'? लिफ्ट में जोरदार धमाके से झुलसे 3 लोग

महाराष्ट्र में मुंबई के गोरेगांव इलाके से एक दिन पहले रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई थी. यहां के 'अनमोल टॉवर' नामक इमारत की लिफ्ट में हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों के कारण एक भीषण विस्फोट हो गया. यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग पार्टी की सजावट के लिए गुब्बारे लेकर लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहे थे. इस पूरी घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गया है. इस हादसे के दौरान लिफ्ट में मौजूद तीनों लोग मामूली रूप से घायल हो गए, घटना 2 फरवरी की रात की है. सवाल ये है कि भला गुब्बारों से आग कैसे लग सकती है.

और पढ़ें

हाइड्रोजन गुब्बारे मानो चलते-फिरते 'बम'

दरअसल, सुरक्षा विशेषज्ञों कि मानें तो हाइड्रोजन गैस बेहद ज्वलनशील होती है. लिफ्ट जैसी बंद जगह में हवा की कमी और मामूली फ्रिक्शन या स्टेटिक बिजली की एक चिंगारी भी इसे बम बना देती है. इस केस में भी ऐसा ही हुआ.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, इमारत में एक जन्मदिन की पार्टी के लिए सजावट का काम चल रहा था. एक डेकोरेटर हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों का गुच्छा लेकर लिफ्ट में सवार हुआ. लिफ्ट में पहले एक महिला अंदर जाती है. फिर गुब्बारों का गुच्छा लेकर एक शख्स उसके पीछे जाता है. उसके बाद एक और शख्स जैसे ही अंदर आता है तब लिफ्ट बंद होने से पहले ही तेज धमाके के साथ गुब्बारे फट जाते हैं और आग लग जाती है लिफ्ट के अंदर आग का गोला बन गया और धुंआ छा गया.

Advertisement

बाल-बाल बची जान

धमाका इतना शक्तिशाली था कि लिफ्ट के अंदर मौजूद तीनों लोग झुलस गए. गनीमत रही कि धमाके के तुरंत बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और लोग बाहर भागने में सफल रहे, वरना एक बड़ी त्रासदी हो सकती थी. घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

---- समाप्त ----