मुंबई: मंत्री के बंगले के पास लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, खुलासे में पता चली अनोखी बात

मुंबई के पॉश मरीन ड्राइव इलाके में रविवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मंत्री नितेश राणे के बंगले के पास एक लावारिस बैग मिला. सुरक्षा जांच और सीसीटीवी फुटेज के बाद पता चला कि एक अमेरिकी नागरिक ने दान करने के इरादे से वहां अपने जूते और कपड़े छोड़े थे.

मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में है नितेश राणे का बंगला (File Photo: ITG)
मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते (BDDS) ने रविवार, 11 जनवरी 2026 को दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव स्थित मंत्री नितेश राणे के बंगले के पास से एक लावारिस बैग बरामद किया. एजेंसी के मुताबिक, सुबह करीब 9:30 बजे सुरक्षाकर्मियों ने नौकरों के क्वार्टर के पास संदिग्ध बैग देखकर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके जांच शुरू की गई. जांच के दौरान बैग के अंदर से जूते, कपड़े और एक नोट मिला, जिस पर सामान फ्री होने की बात लिखी थी. 

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए बैग के मालिक का पता लगाया, जो एक 40 वर्षीय अमेरिकी नागरिक निकला. 

शख्स ने होटल से गोवा रवाना होने से पहले मदद के इरादे से अपना सामान वहां छोड़ दिया था. कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर पुलिस ने इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया.

बीडीटीएस टीम ने संभाला मोर्चा

मंत्री के बंगले जैसी संवेदनशील जगह के आस-पास लावारिस बैग मिलने की जानकारी पर मरीन ड्राइव पुलिस और बीडीटीएस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को खाली कराकर घेराबंदी कर दी गई. विशेषज्ञों ने जब बैग को खोला, तो उसमें किसी विस्फोटक के बजाय पुराने कपड़े और जूते मिले. पुलिस ने बैग में मिले सामान की गंभीरता से जांच की, जिससे किसी भी तरह के खतरे की आशंका को खत्म किया जा सके.

सीसीटीवी से खुला 'फ्री' सामान का राज

मामले की गहराई से जांच करने के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक विदेशी नागरिक बैग रखते हुए दिखाई दिया, जो मरीन ड्राइव के एक होटल में ठहरा हुआ था. पुलिस ने जब उससे संपर्क किया, तब तक वह गोवा पहुंच चुका था. उसने बताया कि उसने बैग के पास एक नोट भी छोड़ा था जिस पर लिखा था, "जूते और कपड़े फ्री हैं, कोई भी इन्हें ले सकता है." 

