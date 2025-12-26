scorecardresearch
 
सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की ने कर ली खुदकुशी, वजह पता करने में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र में ठाणे जिले के सरकारी आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली. छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला. घटना के बाद स्कूल प्रशासन, आदिवासी विकास विभाग और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

नाबालिग लड़की ने स्कूल हॉस्टल में कर ली खुदकुशी. (Photo: Representational)
ठाणे के मुरबाड तहसील में स्थित एक सरकारी आवासीय स्कूल में 16 साल की छात्रा की खुदकुशी की घटना ने झकझोर कर रख दिया है. कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका पाया गया. मृतका आदिवासी छात्रा थी और सरकारी स्कीम के तहत संचालित इस आवासीय स्कूल में पढ़ रही थी.

एजेंसी के अनुसार, सुबह जब हॉस्टल में रेगुलर एक्टिविटीज शुरू हुईं, तब अन्य छात्राओं और स्टाफ को इस घटना की जानकारी मिली. तुरंत स्कूल प्रशासन ने मुरबाड पुलिस को जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन और आदिवासी कल्याण विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं. कुछ बच्चों माता-पिता ने हाल ही में स्कूल में बहुत ज्यादा सख्त अनुशासन की शिकायत की थी. इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुरबाड पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

कुछ ही दिन पहले राज्य के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने इस स्कूल का दौरा किया था. उस वक्त उन्होंने स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई थी. बताया गया था कि छात्रावास में पर्याप्त सुविधाएं, रखरखाव और बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव है. 

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में रोष व्याप्त है. पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि छात्रा किन परिस्थितियों से गुजर रही थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही आत्महत्या के कारण स्पष्ट हो सकेंगे.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

