पति-पत्नी के झगड़े का खौफनाक अंजाम, दो बच्चों को जहर देकर पिता ने की खुदकुशी

बिजनौर में शनिवार को पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां एक पिता ने अपने दो मासूम बच्चों की जहर देकर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. पत्नी के साथ चल रहे उसके झगड़े को इस दिल दहला देने वाली घटना की वजह माना जा रहा है.

बिजनौर में हत्या और आत्महत्या की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अपने दो मासूम बच्चों को जहर देने के बाद सुसाइड कर लिया. यह दर्दनाक वारदात शनिवार को चांदपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर खादर गांव के पास हुई. 28 साल का बाबूराम शनिवार दोपहर अपने पांच साल के बेटे दीपांशु और तीन साल की बेटी हर्षिका को घर से बाहर ले गया. 

वह दोनों बच्चों को लेकर गांव के पास जंगल में पहुंचा. वहां पहले उसने दोनों बच्चों को जहर देकर मार डाला. इसके बाद खुद भी जहर खा लिया.  इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की मदद से तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. बच्चों की हालत बेहद गंभीर थी. उनको देखकर लोग का दिल दहल उठा.

चांदपुर सर्किल ऑफिसर देशदीपक सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है. मृतक के परिवार वालों ने बताया कि पति और पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से लगातार झगड़ा चल रहा था. इसी तनाव को इस खौफनाक फैसले की वजह माना जा रहा है. शनिवार शाम को अस्पताल से पुलिस को इस घटना की सूचना मिली थी.

एडिशनल एसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि दोनों बच्चों के शव परिजन अपने साथ गांव ले गए हैं. बाबूराम के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि बाबूराम ने यह कदम किस मानसिक स्थिति में उठाया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. गांव में मातम का माहौल है.

