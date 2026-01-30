scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: फिल्मी स्टाइल में पार्षदों के किडनैपिंग की कोशिश, मेयर चुनाव से पहले चंद्रपुर कांग्रेस में घमासान

चंद्रपुर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों को नागपुर जाते समय अगवा करने की कोशिश की गई. नकाबपोशों ने बस रोककर पार्षदों को जबरन उतारने का प्रयास किया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

कांग्रेस पार्षदों को अगवा करने की साजिश पुलिस ने नाकाम की (Photo-ITG)
कांग्रेस पार्षदों को अगवा करने की साजिश पुलिस ने नाकाम की (Photo-ITG)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों (नगरसेवकों) को अगवा करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गुरुवार शाम नागपुर जा रही एक बस को रोककर नकाबपोश लोगों ने कांग्रेस पार्षदों को जबरन ले जाने की कोशिश की. पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, चंद्रपुर नगर निगम (सीएमसी) के नवनिर्वाचित पार्षद बस से नागपुर जा रहे थे. बस को वर्धा जिले में येलाकेली टोल प्लाजा के पास शाम करीब 5:45 बजे रोका गया. 4 से 6 गाड़ियों में सवार करीब 20 नकाबपोश लोगों ने बस को घेर लिया और कांग्रेस से जुड़े पार्षदों को जबरन उतारने की कोशिश की.

इस दौरान मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए, जिससे दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की और तनाव की स्थिति बन गई. सूचना मिलने पर सावंगी पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया.

पुलिस ने एक आरोपी को किया अरेस्ट

कांग्रेस पार्षद राजेश अडूर की शिकायत पर पुलिस ने नागपुर निवासी कनैन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है. उसके साथ पांच अन्य पहचान किए गए आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार के समर्थक 17 से 18 पार्षद नागपुर जा रहे थे, जहां उन्हें नगर निगम चुनाव के बाद नियमानुसार डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में अपना गुट पंजीकृत कराना था.

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब चंद्रपुर नगर निगम में मेयर पद को लेकर कांग्रेस के भीतर जबरदस्त खींचतान चल रही है. विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस सांसद प्रतिभा धनोरकर के गुट आमने-सामने हैं.

66 सदस्यीय नगर निगम में कांग्रेस के पास 27 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 34 है. बीजेपी को 23 सीटें मिली हैं. मेयर और उपमहापौर का चुनाव 10 फरवरी को होना है.

