scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अजित पवार विमान हादसे की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट करे निगरानी', ममता बनर्जी बोलीं; उमर अब्दुल्ला ने भी उठाई यही मांग

Mamata Banerjee Demand SC Probe Ajit Pawar: महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के विमान हादसे में निधन के बाद देश के राजनीतिक गलियारों में शोक के साथ-साथ अब सवालों का सिलसिला भी शुरू हो गया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है.

Advertisement
X
उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी ने की जांच की मांग.
उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी ने की जांच की मांग.

महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे ने अब एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दूल्ला ने इस दुर्घटना को केवल एक 'हादसा' मानने से इनकार करते हुए इसकी हाई लेवल जांच की मांग की है.

ममता बनर्जी ने बयानों के जरिए गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, ''अजित पवार की मौत की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे.'' उन्होंने संकेत दिया कि अजित पवार सत्ताधारी गठबंधन (महायुति) से दूरी बना रहे थे. 

ममता ने कहा, "वह सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वह बीजेपी छोड़ देंगे. ऐसे में अचानक यह हादसा संदिग्ध है."

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Pawar, Sachin Tendulkar
'समर्प‍ित नेता खो दिया...', अजित पवार के न‍िधन पर सच‍िन का छलका दर्द, हुए भावुक
Ajit Pawar
अजित पवार के निधन पर यूपी में शोक की लहर, CM योगी-अखिलेश-मायावती ने जताया दुख
Ajit Pawar
अजित पवार के प्राइवेट चार्टर को कौन-सी कंपनी ऑपरेट कर रही थी? पहले भी हो चुका है इनका प्लेन क्रैश
बारामती में प्लेन क्रैश के बाद अजित पवार की मौत
भयानक था प्लेन क्रैश के बाद का मंज़र, कपड़े से पहचाने गए अजित पवार
Ajit Pawar
'पिंक पहनें, थोड़ा मुस्कुराएं...', अजित पवार को दी गई थी सलाह, राजदीप सरदेसाई ने याद किया आखिरी इंटरव्यू

पश्चिम बंगाल की CM ने शरद पवार और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा कि वह इस खबर से गहरे सदमे में हैं. 

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि एक कद्दावर नेता का इस तरह जाना देश के लिए क्षति है. उन्होंने भी पारदर्शी जांच की मांग की ताकि विमान के क्रैश होने के तकनीकी या अन्य कारणों का स्पष्ट पता चल सके. 

Advertisement

एकनाथ शिंदे की भावुक श्रद्धांजलि और जांच करने की बात 

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगी को याद करते हुए उन्हें एक 'कर्मठ योद्धा' बताया और कहा, "यह दुखद घटना है. अजित दादा स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे. उनकी डिक्शनरी में 'देखता हूं, करता हूं' जैसे शब्द नहीं थे. बाहर से सबको लगता था कि वे बहुत कड़क हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे. मेरे मुख्यमंत्री काल में उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. आज हम दोनों डिप्टी सीएम थे. अजित दादा सुबह जल्दी उठते थे और मिलने वालों को 6 बजे तक के अपॉइंटमेंट देते थे. समय को महत्व देने वाले कद्दावर और कर्मठ नेता थे. 

डिप्टी CM शिंदे ने आगे कहा, ''यह महाराष्ट्र और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. अजित दादा को कई विभागों का अनुभव था. मैं सीएम था तब लाडली बहना योजना शुरू की थी, उसमें अजित दादा ने बहुत योगदान दिया. वे राजनीति और उम्र में मुझसे बड़े थे. हमारी टीम का हिस्सा नहीं रहे, फिर भी मैं उन्हें दुखभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, यह कामना करता हूं.''

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ''इस विमान हादसे की जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार प्लेन क्रैश
    करियर राशिफल
    Advertisement