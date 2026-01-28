'अजित पवार विमान हादसे की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट करे निगरानी', ममता बनर्जी बोलीं; उमर अब्दुल्ला ने भी उठाई यही मांग

महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे ने अब एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दूल्ला ने इस दुर्घटना को केवल एक 'हादसा' मानने से इनकार करते हुए इसकी हाई लेवल जांच की मांग की है.

ममता बनर्जी ने बयानों के जरिए गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, ''अजित पवार की मौत की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे.'' उन्होंने संकेत दिया कि अजित पवार सत्ताधारी गठबंधन (महायुति) से दूरी बना रहे थे.

ममता ने कहा, "वह सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वह बीजेपी छोड़ देंगे. ऐसे में अचानक यह हादसा संदिग्ध है."

पश्चिम बंगाल की CM ने शरद पवार और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा कि वह इस खबर से गहरे सदमे में हैं.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि एक कद्दावर नेता का इस तरह जाना देश के लिए क्षति है. उन्होंने भी पारदर्शी जांच की मांग की ताकि विमान के क्रैश होने के तकनीकी या अन्य कारणों का स्पष्ट पता चल सके.

एकनाथ शिंदे की भावुक श्रद्धांजलि और जांच करने की बात

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगी को याद करते हुए उन्हें एक 'कर्मठ योद्धा' बताया और कहा, "यह दुखद घटना है. अजित दादा स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे. उनकी डिक्शनरी में 'देखता हूं, करता हूं' जैसे शब्द नहीं थे. बाहर से सबको लगता था कि वे बहुत कड़क हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे. मेरे मुख्यमंत्री काल में उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. आज हम दोनों डिप्टी सीएम थे. अजित दादा सुबह जल्दी उठते थे और मिलने वालों को 6 बजे तक के अपॉइंटमेंट देते थे. समय को महत्व देने वाले कद्दावर और कर्मठ नेता थे.

डिप्टी CM शिंदे ने आगे कहा, ''यह महाराष्ट्र और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. अजित दादा को कई विभागों का अनुभव था. मैं सीएम था तब लाडली बहना योजना शुरू की थी, उसमें अजित दादा ने बहुत योगदान दिया. वे राजनीति और उम्र में मुझसे बड़े थे. हमारी टीम का हिस्सा नहीं रहे, फिर भी मैं उन्हें दुखभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, यह कामना करता हूं.''

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ''इस विमान हादसे की जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए."

