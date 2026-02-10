शादी के 20 साल बाद पैदा हुआ था लक्ष, मां-बाप के सामने ही कार ने रौंदा

मुंबई के मलाड से हिट एंड रन का मामला सामने आया है. जहां एक तेज रफ्तार इनोवा कर ने मां-बाप के इकलौते बेटे को कुचल दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. बताया जाता है कि कार के कुचलने से जिस बच्चे की मौत हुई, वो मां-बाप की शादी के 20 साल बाद पैदा हुआ था.

घटना का सीसीटीवी भी आया सामने

घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि चार साल के बच्चे को कुचलने के बाद कार अचानक रुकती है. इसके बाद कार चालक वॉचमैन को इसकी जानकारी देता है. फिर थोड़ी देर बाद वॉचमैन बच्चे को गोद में लेकर जाते हुए दिख रहा है. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार मुंबई के मालाड पूर्व निलयोग विराट बिल्डिंग में रहने वाले सिंह परिवार में 5 तारीख को शादी का माहौल था. शादी के बाद पूरा परिवार खुशियों में शामिल होने के लिए जमा हुआ था. 7 फरवरी को दोपहर 4 बजे के करीब बच्चा बिल्डिंग के नीचे खेल रहा था, तभी ब्लैक कलर की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी तेज रफ्तार से आई और 4 वर्ष के लक्ष को कुचल दिया. घटना के बाद कार चालक ने वॉचमैन को जानकारी दी और फिर फरार हो गया.

जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शादी के 20 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ था. वह घर का इकलौता संतान था. घटना के बाद अगर कार चालक बच्चे को अस्पताल लेकर गया होता तो शायद उसकी जान बच जाती. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को तुंरत हॉलीडे कोर्ट में हाजिर किया. फिर पुलिस कस्टडी नहीं मांगा. साथ ही पुलिस आरोपी को बेल देने वाली थी. तभी घर वालों को पता चला और दिंडोशी पुलिस स्टेशन में जाकर हंगामा किया. तब जाकर उसकी जमानत रोकी गई.

बच्चे को घसीटा भी था आरोपी

परिवार ने हिट एंड रन के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है. परिजनों का यह भी आरोप है कि आरोपी ने घटना के बाद बच्चे को घसीटा भी था. जिसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि सोसाइटी का गार्ड बच्चे को गोद में लेकर जा रहा है.

दिंडोशी पुलिस ने बताया कि FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी का नाम रमेश देवजी जतरारा हैं. आरोपी सोसाइटी की पार्किंग में सिर्फ कार पार्किंग करता है. जबकि रहता कहीं और है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

