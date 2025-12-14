scorecardresearch
 
पहले एक गाड़ी ने मारी टक्कर फिर पीछे से दूसरी कार ने उड़ाया... देवरिया में हिट एंड रन का खौफनाक केस

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बैतालपुर कस्बे में नेशनल हाइवे 727A पर शनिवार को एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पहले एक लाल कार ने बाइक सवार राजीव प्रसाद को टक्कर मारी और उसके गिरते ही एक काली क्रेटा कार युवक और 12 साल के बच्चे को बाइक समेत उड़ाकर फरार हो गई.

घायल युवक और उसके 12 साल के बच्चे को काले रंग की क्रेटा कार उड़ाकर फरार हो गई. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के देवरिया के बैतालपुर कस्बे में नेशनल हाइवे 727A पर शनिवार को सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई. पहले एक लाल रंग की कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जैसे ही वह सड़क पर गिरता है, दूसरी काले रंग की क्रेटा कार गिरे युवक व बच्चे को बाइक समेत उड़ाकर निकल जाती है. 

गाड़ी की तलाश में जुटी पुलिस

इस टक्कर को देखकर लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़े. यह पूरी घटना CCTV में कैद हुई है. गौरीबाजार थाना प्रभारी राहुल सिंह ने सड़क हादसे के बारे में बताया कि घायलों को इलाज के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और गाड़ी की तलाश की जा रही है.

hit and run

12 साल के बच्चे के साथ बाइक से निकला था शख्स

घायल युवक की पहचान राजीव प्रसाद के रूप में हुई जो जैतपुरा गांव का रहने वाला है. वह दिन में लगभग 12 बजे के आसपास अपने 12 साल के बच्चे के साथ बाइक लेकर बैतालपुर के लिए निकला था. वह डिवाइडर कट के पास बाइक किनारे लेकर जा रहा था तभी लाल रंग की कार ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह सड़क पर गिर गया. 

युवक के पैर में फ्रैक्चर

इससे पहले वह संभल पाता तब तक दूसरी गाड़ी क्रेटा इन घायलों को बाइक समेत उड़ाकर भाग निकली. आसपास के लोग घायलों की तरफ दौड़े और तत्काल उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर पहुंचे. युवक का पैर फ्रेक्चर बताया जा रहा है और मासूम का इलाज चल रहा है.

