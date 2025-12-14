पहले एक गाड़ी ने मारी टक्कर फिर पीछे से दूसरी कार ने उड़ाया... देवरिया में हिट एंड रन का खौफनाक केस

उत्तर प्रदेश के देवरिया के बैतालपुर कस्बे में नेशनल हाइवे 727A पर शनिवार को सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई. पहले एक लाल रंग की कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जैसे ही वह सड़क पर गिरता है, दूसरी काले रंग की क्रेटा कार गिरे युवक व बच्चे को बाइक समेत उड़ाकर निकल जाती है.

गाड़ी की तलाश में जुटी पुलिस

इस टक्कर को देखकर लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़े. यह पूरी घटना CCTV में कैद हुई है. गौरीबाजार थाना प्रभारी राहुल सिंह ने सड़क हादसे के बारे में बताया कि घायलों को इलाज के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और गाड़ी की तलाश की जा रही है.

12 साल के बच्चे के साथ बाइक से निकला था शख्स

घायल युवक की पहचान राजीव प्रसाद के रूप में हुई जो जैतपुरा गांव का रहने वाला है. वह दिन में लगभग 12 बजे के आसपास अपने 12 साल के बच्चे के साथ बाइक लेकर बैतालपुर के लिए निकला था. वह डिवाइडर कट के पास बाइक किनारे लेकर जा रहा था तभी लाल रंग की कार ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह सड़क पर गिर गया.

युवक के पैर में फ्रैक्चर

इससे पहले वह संभल पाता तब तक दूसरी गाड़ी क्रेटा इन घायलों को बाइक समेत उड़ाकर भाग निकली. आसपास के लोग घायलों की तरफ दौड़े और तत्काल उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर पहुंचे. युवक का पैर फ्रेक्चर बताया जा रहा है और मासूम का इलाज चल रहा है.

