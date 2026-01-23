4 साल की बच्ची से छेड़छाड़! घबराई हुई स्कूल से लौटी, बात सुनकर उड़े मां के होश

महाराष्ट्र के बदलापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाली प्री-प्राइमरी की चार साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर द्वारा कथित रूप से छेड़छाड़ की गई. मामले की शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित स्कूल वैन को सीज कर दिया गया है.

घटना गुरुवार की है, दोपहर करीब 12.30 बजे जब बच्ची तय समय पर घर नहीं पहुंची तो परिवार वाले घबरा गए. लगभग एक घंटे की देरी के बाद बच्ची घर पहुंची. घरवालों ने जब उससे पूछताछ की तो वह पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन घबराई हुई हालत को देखते हुए परिवार द्वारा बार-बार पूछने पर बच्ची ने स्कूल वैन के ड्राइवर द्वारा गलत हरकत किए जाने की जानकारी दी. घटना से गुस्साए परिवार वालों ने पहले स्कूल प्रबंधन से शिकायत की और बाद में स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी को हिरासत में लिया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. गुस्साए लोगों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ भी की है .जांच के दौरान एक और गंभीर लापरवाही सामने आई है. जिस स्कूल वैन से बच्चों को ले जाया जा रहा था, वह प्राइवेट नंबर प्लेट पर चल रही थी. आरटीओ नियमों के अनुसार स्कूल के बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के लिए पीले रंग की नंबर प्लेट और टी-परमिट अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में नियमों का उल्लंघन पाया गया.

फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, वहीं आरटीओ की भूमिका और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. यह घटना एक बार फिर मासूम बच्चों की सुरक्षा और स्कूल परिवहन व्यवस्था पर सख्त निगरानी की जरूरत को उजागर करती है.

