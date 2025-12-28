scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: शिवसेना पार्षद के पति की धारदार हथियार से हत्या, 9 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली में नई चुनी गई कॉर्पोरेटर के पति मंगेश कालोखे की बाइक रोककर धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई. पुलिस ने 9 गिरफ्तार किए हैं. राजनीतिक रंजिश, चुनावी दबाव और सुपारी किलिंग की आशंका पर जांच जारी है.

X
मृतक की पत्नी हाल ही में म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव जीती थीं. (Representational Image)
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इंडस्ट्रियल शहर खोपोली में गुरुवार हुई एक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. खोपोली म्युनिसिपल काउंसिल की नई चुनी गई कॉर्पोरेटर के पति और शहर की जानी-मानी हस्ती मंगेश कालोखे की दिनदहाड़े अनजान लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना से न सिर्फ खोपोली बल्कि पूरे रायगढ़ जिले में हलचल मच गई है और राजनीतिक हलकों में भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

वारदात के बाद खोपोली के शिवसैनिकों में काफी गुस्सा है. अब तक इस मामले मे 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें रविंद्र देवकर और उनके बेटे दर्शन रविंद्र देवकर के साथ एक महिला भी शामिल होने की पुलिस के आला अफसरों ने की है. 

जिला पुलिस अधीक्षक अचल दलाल के मार्गदर्शन में 8 अलग-अलग टीमें इस पर काम कर रही थीं.

क्या है पूरा मामला?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मंगेश कालोखे सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकले थे. जब वह अपने बेटे को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे, तो पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया. एक काली चार पहिया गाड़ी में आए तीन से चार अनजान लोगों ने उनकी बाइक का रास्ता रोका और कुछ ही सेकंड में उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमला इतना बेरहम था कि कालोखे सड़क पर खून से लथपथ होकर गिर पड़े, जबकि हमलावर गाड़ी लेकर मौके से भाग गए.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में राजस्थान के 53 मजदूरों से करवाई जा रही थी बंधुआ मजदूरी, प्रतापगढ़ पुलिस ने किया रेस्क्यू

जैसे ही इस घटना की खबर फैली, इलाके में डर का माहौल बन गया. कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. मानसी कालोखे हाल ही में हुए म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव जीतीं थीं, इसलिए पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं राजनीतिक विवाद, पुरानी दुश्मनी या चुनाव नतीजों से पैदा हुआ दबाव इस घटना का कारण तो नहीं हो सकता. इसके साथ ही, लोकल लेवल पर यह भी चर्चा है कि यह हत्या सुपारी देकर की गई होगी.

