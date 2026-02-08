मालेगांव: इस्लाम पार्टी की नसरीन बनीं मेयर, सपा को मिला डिप्टी मेयर पद

मालेगांव नगर निगम में पहली बार दो महिलाओं को मेयर और डिप्टी मेयर चुन गया है. इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र (ISLAM) पार्टी की शेख नसरीन खालिद को मेयर और समाजवादी पार्टी (SP) की महिला पार्षद शान-ए-हिंद निहाल अहमद को डिप्टी मेयर पद पर निर्वाचित किया गया. ये चुनाव 7 फरवरी 2026 को हुआ, जिसमें दोनों ने 43-43 वोट हासिल किए.



वहीं, 15 जनवरी के हुए नगर निगम चुनावों में इस्लाम पार्टी ने 35 सीटें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 21, शिवसेना ने 18, सपा ने पांच, कांग्रेस ने तीन और बीजेपी ने 2 सीटें जीतीं थी.



दरअसल, नगर निगम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद 'इस्लाम' पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिला लिया. जिसे उन्होंने 'मालेगांव सेक्युलर फ्रंट' का नाम दिया. कांग्रेस के तीन पार्षदों के समर्थन ने गठबंधन की राह आसान कर दी और जादुई आंकड़े 43 तक पहुंचा दिया. पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ शेख रशीद द्वारा स्थापित 'इस्लाम' पार्टी के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि उसने मेयर पद पर कब्जा जमा लिया है.



मेयर चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की उम्मीदवार लता घोड़के और डिप्टी मेयर पद के लिए निलेश काकड़े को सिर्फ अपनी पार्टी के 18 वोट मिले. दिलचस्प बात ये रही कि 21 सीटों वाली एआईएमआईएम और 2 सीटों वाली बीजेपी ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी. जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों ने समय रहते अपने नामांकन वापस ले लिए थे, जिससे मुकाबला सीधा हो गया. अब नई टीम के सामने शहर के विकास की जिम्मेदारी होगी.



आपको बता दें कि शान-ए-हिंद निहाल अहमद समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री निहाल अहमद की बेटी हैं, जिन्होंने मालेगांव के पहले मेयर के रूप में भी सेवा की थी. उनकी मां सज्जादा निहाल अहमद मालेगांव म्युनिसिपल काउंसिल की अध्यक्ष रह चुकी हैं.

