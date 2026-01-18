scorecardresearch
 
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी का कमाल, 64.51% के स्ट्राइक रेट से जीतीं 1,425 सीटें

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में भाजपा और महायुति गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी (BMC) में भाजपा 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इस जीत ने मुंबई में करीब तीस साल पुराने शिवसेना के एकछत्र राज को खत्म कर दिया है.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत.(Photo- PTI)
महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है. महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों की कुल 2,869 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 64.51% के स्ट्राइक रेट से 1,425 सीटों पर जीत दर्ज की है. इसी तरह बीजेपी ने BMC में 66% के शानदार स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती हैं. इसके उलट कांग्रेस और अविभाजित शिवसेना के प्रदर्शन में गिरावट आई है. हालांकि, AIMIM के प्रदर्शन ने भी सभी को चौंका दिया है.

इसी तरह मुंबई नगर निगम के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है, जहां बीजेपी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा और 66% के शानदार स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 89 सीटों पर जीत दर्ज की है. यहां बीजेपी ने 45.39% वोट शेयर हासिल किया है, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) ने 90 में से 29 सीटें जीती हैं.

UBT ने जीतीं 65 सीटें

वहीं, शिवसेना (UBT) 40.62% स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे स्थान पर है. बीएमसी चुनाव में UBT ने सबसे ज्यादा 160 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां उसने 27.37% वोट शेयर के साथ 65 सीटों पर जीत हासिल की है. जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और वह केवल 15.89% स्ट्राइक रेट ही छू पाई. इसी तरह शरद पवार की एनसीपी और राज ठाकरे की मनसे भी लोगों को अपने पक्ष में करने में नाकाम रही. वह एक प्रतिशत से भी कम स्ट्राइक रेट के साथ कुछ ही सीटों पर सिमट कर रहे गए हैं.

2017 के मुकाबले बीजेपी की बढ़ी बढ़त

चुनावी आंकड़ों के अनुसार, केवल मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2017 के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल की है. साल 2017 में बीजेपी के पास 1,125 सीटें थीं जो अब बढ़कर 1,425 हो गई हैं. इसके उलट कांग्रेस और अविभाजित शिवसेना के प्रदर्शन में गिरावट आई है, क्योंकि पहले अविभाजित शिवसेना के पास 500 से ज्यादा सीटों थी. पर अब दोनों दलों के पास 399 सीटें हैं.

कांग्रेस से बेहद AIMIM का प्रदर्शन

बीजेपी की तरह ही हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) ने भी 29.78% स्ट्राइक रेट के साथ 126 सीटें जीतकर पूरे राज्य में बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल की है.

AAP ने खोल पाई खाता

इन चुनाव परिणामों ने महाविकास अघाड़ी के घटकों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) ने 455 सीटों पर हाथ आजमाया, लेकिन उसका खाता भी नहीं खुल सका. शरद पवार की पार्टी को पूरे राज्य में केवल 36 सीटें मिलीं, जबकि अजीत पवार गुट वाली एनसीपी ने 167 सीटें जीतीं.

महाराष्ट्र की इस जनादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जनादेश को सुशासन और विकास की जीत करार दिया है.

---- समाप्त ----
