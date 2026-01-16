भगवा तूफान में ढहा शरद पवार का किला, 2000 वार्डों में मात्र 24 पर लीड... चाचा से 5 गुना आगे भतीजा

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे कभी महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी रहे शरद पवार कैंप के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं. काउंटिंग के साढ़े तीन घंटे गुजर जाने के बाद भी शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी कहीं भी बढ़िया प्रदर्शन करती नहीं दिख रही है. महाराष्ट्र में अबतक आए 2000 वार्डों के रुझानों में शरद पवार की पार्टी को मात्र 24 वार्डो में बढ़त मिलती दिख रही है. ये पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक प्रदर्शन है. महाराष्ट्र के कई शहर तो ऐसे जहां अबतक एनसीपी-एसपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार) का खाता भी नहीं खुला है.

महाराष्ट्र के सबसे बड़े नगर निगम मुंबई में NCP-SP मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है. बीएमसी में 227 वार्ड हैं लेकिन यहां शरद पवार की पार्टी मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है. ये मुंबई के राजनीतिक-आर्थिक और सामाजिक प्रोफाइल को देखते हुए एनसीपी एसपी के लिए बड़ा झटका है.

ठाणे और मीरा भायंदर में पार्टी को 4-4 सीटों पर आगे चल रही है. लेकिन पुणे, कल्याण, नवी मुंबई, उल्हास नगर, वसई-विवार जैसे शहरों में एनसीपी-एसपी का खाता भी नहीं खुल पाया है.

जलगांव, धुले, इचलकरंजी, नांदेड़, परभणी, जालना, चंद्रपुर, अमरावती, सोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, पनवेल महाराष्ट्र के ऐसे शहर हैं जहां शरद पवार की पार्टी का एक भी उम्मीदवार बढ़त नहीं बना पाया है.

शरद पवार की पार्टी जहां इस चुनाव में फिसड्डी दिख रही है वहीं उनके भतीजे अजित पवार अपने चाचा से चार गुना ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं.

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के नतीजों का रुझान बता रहा है कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी अभी 114 वार्डों पर बढ़त बनाए हुए है. इस लिहाज से शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपने चाचा की पार्टी से 5 गुना सीटों पर आगे चल रहे हैं.

बता दें कि महाराष्ट्र का निकाय चुनाव एनसीपी एसपी कांग्रेस से अलग लड़ रही है.

अगर इस चुनाव में एमएनएस के प्रदर्शन की तुलना करें तो एमएनएस का प्रदर्शन एनसीपी एसपी के मामले ठीक ठाक है. एमएनएस के 17 उम्मीदवार अभी पूरे महाराष्ट्र में बढ़त बनाए हुए हैं.



