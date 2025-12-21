LIVE: महाराष्ट्र में नगर परिषद और पंचायत चुनाव के नतीजे आज, 10 बजे शुरू होगी मतगणना

महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों की सियासत को लेकर आज अहम दिन है. राज्य की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही इन निकायों में रिक्त पड़े 143 सदस्य पदों के परिणाम भी सामने आएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी स्थानों पर मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी. शनिवार को हुए मतदान में कुल 47.04 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था.

और पढ़ें

मतदान प्रक्रिया सुबह 7.30 बजे शुरू हुई और शाम 5.30 बजे तक चली. प्रमुख निकायों में पुणे जिले की बारामती नगर परिषद और ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद शामिल हैं, जिन पर राजनीतिक दलों की खास नजर बनी हुई है.

नासिक जिले के सिन्नर, ओझर और चांदवड़ के छह वार्डों में 49.47 फीसदी मतदान हुआ. राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि कुल 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतगणना आज एक साथ की जाएगी. इनमें वे 263 निकाय भी शामिल हैं, जिनके लिए पहले चरण में 2 दिसंबर को मतदान हुआ था.

---- समाप्त ----