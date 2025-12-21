scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

LIVE: महाराष्ट्र में नगर परिषद और पंचायत चुनाव के नतीजे आज, 10 बजे शुरू होगी मतगणना

महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. शनिवार को हुए मतदान में 47.04 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी. 10 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिससे बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच स्थानीय स्तर पर सियासी ताकत का अंदाजा लगेगा.

Advertisement
X
महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावी नतीजे 10 बजे से जारी होंगे. (Photo: ITG)
महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावी नतीजे 10 बजे से जारी होंगे. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों की सियासत को लेकर आज अहम दिन है. राज्य की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही इन निकायों में रिक्त पड़े 143 सदस्य पदों के परिणाम भी सामने आएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी स्थानों पर मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी. शनिवार को हुए मतदान में कुल 47.04 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था.

मतदान प्रक्रिया सुबह 7.30 बजे शुरू हुई और शाम 5.30 बजे तक चली. प्रमुख निकायों में पुणे जिले की बारामती नगर परिषद और ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद शामिल हैं, जिन पर राजनीतिक दलों की खास नजर बनी हुई है.

नासिक जिले के सिन्नर, ओझर और चांदवड़ के छह वार्डों में 49.47 फीसदी मतदान हुआ. राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि कुल 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतगणना आज एक साथ की जाएगी. इनमें वे 263 निकाय भी शामिल हैं, जिनके लिए पहले चरण में 2 दिसंबर को मतदान हुआ था.

सम्बंधित ख़बरें

काला जादू दूर करने के नाम पर महिला से 10 लाख की ठगी. (Photo: Representational )
काला जादू दूर करने के नाम पर महिला से ठगी, 10 लाख रुपये की ज्वेलरी ले उड़ा ठग
Mangesh Kudalkar
सरकारी जमीन पर खड़ा कर दिया कमर्शियल सेंटर, शिवसेना विधायक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का मतदान चल रहा है. (File Photo)
महाराष्ट्र में नगर निकाय के लिए वोटिंग जारी, कई सीटों पर महायुति के प्रत्याशी आमने-सामने
बाइक टैक्सी वाले ने लड़की से कर दी छेड़छाड़. (Photo: Representational)
बाइक टैक्सी चलाने वाला पकड़ा गया... लड़की को सुनसान जगह पर ले जाकर की थी छेड़छाड़
बीड में चोरों के गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
भिखारियों के वेश में शादी समारोह में घुसते, फिर चोरी कर हो जाते फरार...शातिर चोरों के गैंग का पर्दाफाश
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement