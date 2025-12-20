scorecardresearch
 
Maharashtra Local Body Election 2025 Live: महाराष्ट्र में नगर निकाय के लिए वोटिंग जारी, कई सीटों पर महायुति के प्रत्याशी आमने-सामने

aajtak.in | नई दिल्ली | 21 दिसंबर 2025, 7:57 AM IST

Maharashtra Nikay Chunav 2025 Live Updates: महाराष्ट्र में शनिवार सुबह 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए मतदान शुरू हुआ. सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना 21 दिसंबर को होगी. कई स्थानों पर सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी एमवीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का मतदान चल रहा है. (File Photo) महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का मतदान चल रहा है. (File Photo)

Maharashtra Nikay Chunav 2025 Live: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के तहत शनिवार सुबह 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए मतदान शुरू हो गया. इसके अलावा इन स्थानीय निकायों में सदस्यों के 143 रिक्त पदों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा.

चुनाव आयोग ने बताया कि सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों की मतगणना 21 दिसंबर को की जाएगी. जिन निकायों में 2 दिसंबर को मतदान हुआ था, उनकी गिनती भी इसी दिन होगी. मतगणना सुबह 10 बजे से संबंधित केंद्रों पर शुरू होगी.

9:38 AM (22 घंटे पहले)

Maharashtra Municipal Elections: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति के कैंडिडेट आमने-सामने

Posted by :- Nuruddin

महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर सत्तारूढ़ गठबंधन के दल आपस में ही चुनावी मैदान में आमने-सामने हैं. इनमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल हैं. चुनावी मुकाबला कई स्तरों पर हो गया है, जहां एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और विपक्षी महा विकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है, वहीं गठबंधनों के भीतर भी दोस्ताना मुकाबले देखने को मिल रहे हैं.

9:37 AM (22 घंटे पहले)

Maharashtra News: कई जगह निर्विरोध चुने गए नगर निकाय अध्यक्ष और सदस्य

Posted by :- Nuruddin

कई स्थानों पर नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं. राज्य के सभी संबंधित केंद्रों पर मतगणना 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

9:36 AM (22 घंटे पहले)

Maharashtra Nikay Chunav: नगर निकाय चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर को

Posted by :- Nuruddin

राज्य निर्वाचन आयोग ने बयान जारी कर बताया कि सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर को की जाएगी. इसमें वे निकाय भी शामिल हैं जिनमें 2 दिसंबर को मतदान हुआ था. पहले चरण में 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोट डाले गए थे.

9:35 AM (22 घंटे पहले)

Maharashtra Local Body Election: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू

Posted by :- Nuruddin

महाराष्ट्र में शनिवार सुबह 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए मतदान शुरू हुआ. इसके साथ ही इन स्थानीय निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के लिए भी वोटिंग हो रही है. मतदान सुबह 7.30 बजे शुरू हुआ और शाम 5.30 बजे तक चलेगा.

