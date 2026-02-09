महाराष्ट्र में आज सत्ता की कसौटी, जिला परिषद-पंचायत समिति चुनावों की मतगणना शुरू

महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों की वोटिंग के बाद आज गिनती हो रही है. मतगणना सुबह 10 बजे शुरू हुई.

इससे पहले 7 फरवरी को 68.28 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. इन सीटों पर कुल 2.08 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड हैं.

रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धराशिव और लातूर में चुनाव हो रहे हैं. ये चुनाव पहले 5 फरवरी को होने थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था.

जिला परिषद चुनावों में कुल 2,624 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. जबकि पंचायत समिति चुनावों में 4,814 उम्मीदवार मैदान में आमने-सामने थे. दो तरह के चुनावों के लिए वोटर्स ने दो बार वोट दिया. जिला परिषद चुनावों के लिए जहां सफेद मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया तो वहीं पंचायत समिति चुनावों के लिए गुलाबी मतपत्रों में वोट डाले गए.

एनसीपी गुटों के भविष्य की दिशा तय करेंगे नतीजे!

अजित पवार की मौत के बाद इन चुनावों को पहली बड़ी चुनावी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि इन चुनावी नतीजों से दिवंगत अजित पवार और पार्टी संस्थापक शरद पवार के एनसीपी गुटों के भविष्य की दिशा तय होगी. दोनों गुटों ने पुणे, सतारा, सोलापुर और सांगली में अनौपचारिक गठबंधन भी किया.

इस तरह दोनों ने अपनी दो साल पुरानी कड़वी रंजिशों को दरकिनार कर दिया था. उन्होंने पिछले महीने पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनावों के लिए भी हाथ मिलाया था.

