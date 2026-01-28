scorecardresearch
 
अजित पवार से पहले भी क्रैश हुआ था Learjet 45 प्लेन, क्या हुआ था 6 पैसेंजर्स का

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं. प्लेन लैंडिंग के दौरान बारामती के पास घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के बीच क्रैश हो गया. यह Learjet 45XR मॉडल का चार्टर प्लेन था, जो VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था. इससे पहले भी यह मॉडल क्रैश हो चुका है.

Bombardier Learjet 45XRप पहले भी क्रैश हुआ था (Photo: PTI/Jetflo)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं. वो मुंबई से एक चुनावी कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे और तभी बारामती के पास लैंडिंग के वक्त उनका प्लेन क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि इलाके में घना कोहरा और लो विजिबिलिटी प्लेन के क्रैश होने की बड़ी वजह रही.

अजित पवार के साथ विमान में दो क्रू मेंबर समेत चार लोग सवार थे. विमान के क्रू मेंबर में पायलट सुमित कपूर और को-पायलट सांभवी पाठक शामिल थे. अजित पवार साथ उनके दो स्टाफ मेंबर विदीप जाधव और पिंकी माली सवार थे. अधिकारियों ने बताया कि प्लेन क्रैश में सभी पांच लोगों की मौत हो गई है.

जिस चार्टर प्लेन में अजित पवार सवार थे उनका नाम 'Bombardier Learjet 45XR' था. यह चार्टर प्लेन VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था. यह कंपनी भारत की प्रमुख चार्टर प्लेन ऑपरेटिंग कंपनियों में से एक है.
ये चार्टर प्लेन मिड साइज बिजनेस जेट है जो अपने एडवांस एवियोनिक्स, बेहतर प्रदर्शन, तेज स्पीड और बड़े केबिन के लिए जाना जाता है. यह प्लेन चार्टर सेवाओं और आधिकारिक यात्राओं के लिए जाना जाता है.

1990 के दशक में डिजाइन हुआ था मॉडल

Learjet 45 मॉडल 1990 के दशक में डिजाइन किया गया था और इस विमान को सुपर लाइट बिजनेस जेट कैटेगरी में Cessna Citation Excel के ऑप्शन की तरह पेश किया गया था.

VSR एविएशन का यह विमान पहले भी दुर्घटना का शिकार हो चुका है. 14 सितंबर 2023 को VSR वेंचर्स का Learjet 45XR विमान भारी बारिश और खराब विजिबिलिटी के बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेन ने विशाखापत्तनम से नॉर्मल तरीके से उड़ान भरी और पूरे रास्ते की फ्लाइट पूरी तरह सामान्य रही.

प्लेन विशाखापत्तनम से मुंबई के लिए उड़ा. विमान की कमान एक ऐसे पायलट के पास थी जिनके पास एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) था, जबकि को-पायलट के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) था. विमान में कुल छह यात्री सवार थे.

प्लेन क्रैश हुआ और सभी 6 यात्री...

रिपोर्ट में कहा गया कि प्लेन ने मुंबई टॉवर से कॉन्टैक्ट किया और उसे लैंडिंग की तैयारी करने के निर्देश दिए गए. विमान को रनवे 27 पर उतरने की इजाजत दी गई. उस समय मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी कम थी. लैंडिंग क्लियरेंस के समय क्रू को हवा की जानकारी दी गई: हवा 140 डिग्री, 7 नॉट, रनवे 27.

हालांकि, विमान रनवे 27 पर सही तरीके से लैंड होने के बजाए दाईं ओर बहकता चला गया और देखते ही देखते प्लेन क्रैश लैंड हो गया. टक्कर के कारण प्लेन दो हिस्सों में टूटा और फिसलता हुआ रुक गया.

हादसे के बाद विमान आग लग गई, हालांकि, सभी 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया. सभी को टक्कर के कारण चोटें आई थी लेकिन इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ.

