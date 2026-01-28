scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अजित पवार के निधन पर ओछी राजनीति गलत', ममता बनर्जी पर भड़के देवेंद्र फडणवीस

अजित पवार की विमान हादसे में मौत को राजनीतिक साजिश से जोड़ने वाले ममता बनर्जी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि अजित पवार की मौत एक हादसा थी और इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है.

Advertisement
X
देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की मौत पर ममता बनर्जी के बयान की निंदा की. (Photo: PTI)
देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की मौत पर ममता बनर्जी के बयान की निंदा की. (Photo: PTI)

बारामती में हुए एक विमान हादसे में अजित पवार के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. फडणवीस ने ममता बनर्जी पर 'किसी की मौत को राजनीति के लिए इस्तेमाल' करने का आरोप लगाते हुए उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया. फडणवीस ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं, बल्कि दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने और शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े होने का है.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि एक हादसे में जान गंवाने वाले नेता के निधन पर भी इस तरह की ओछी राजनीति की जा रही है. उन्होंने याद दिलाया कि वरिष्ठ नेता शरद पवार स्वयं स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि यह एक दुर्घटना थी, जिसमें दुर्भाग्यवश लोगों की जान चली गई, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. इसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी बेहद पीड़ादायक है.

मौत पर घृणित राजनीति हो रही: फडणवीस

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Pawar plane crash new CCTV video revealed
अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया CCTV, पलभर में आग का गोला बना विमान
Bombardier Learjet 45XR Chartered Plane
कैसा है वो जेट जिसमें Ajit Pawar का निधन?
महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन
Baramati airport plane crash history
2019, 2023 और... जहां हुआ अजित पवार का प्लेन क्रैश, वहां पहले भी हुए हैं हादसे
अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया वीडियो (Photo: Screengrab)
अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया Video... अचानक एक तरफ झुका प्लेन, फिर गिरते ही बना आग का गोला

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि राजनीति इस स्तर तक गिर चुकी है, जहां किसी व्यक्ति की मौत पर भी गंदी और घृणित राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा, 'ममता दीदी का इस तरह का बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह गलत है. यह देखकर बहुत दुख होता है कि वह राजनीति करने के लिए इतने निचले स्तर तक उतर रही हैं.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया Video... अचानक एक तरफ झुका प्लेन, फिर गिरते ही बना आग का गोला

देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि अजित पवार महाराष्ट्र के बेहद लोक​प्रिय नेता थे. हादसे पर शोक व्यक्त करने के बजाय, उनकी मौत को राजनीतिक रंग देना न केवल असंवेदनशील है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र का अपमान करने जैसा है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस तरह के बयान समाज में गलत संदेश देते हैं और दुख की इस घड़ी में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं. उन्होंने ममता बनर्जी से अपील की कि वो अपने बयान पर पुनर्विचार करें और ऐसी टिप्पणियों से बचें.

बंगाल की CM ममता बनर्जी ने क्या कहा था? 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजित पवार के विमान दुर्घटना को राजनीतिक साजिश से जोड़ा था. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'मुझे आज सुबह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा है. इस देश में जब राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या बात की जाए. दो दिन पहले उन्हें पता चला था कि अजित पवार बीजेपी छोड़ने वाले हैं और आज यह घटना हो गई. हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी और एजेंसी पर नहीं. सभी एजेंसियां पूरी तरह से समझौता कर चुकी हैं.'
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार प्लेन क्रैश
    करियर राशिफल
    Advertisement