महाराष्ट्र ANTF, बेंगलुरु पुलिस और NCB का ड्रग के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन, 4 गिरफ्तार

महाराष्ट्र एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, बेंगलुरु सिटी पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक जॉइंट ऑपरेशन में ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया गया है. मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और करोड़ों का माल भी जब्त किया गया है.

ड्रग तस्करी के आरोप में 4 गिरफ्तार. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, बेंगलुरु सिटी पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक जॉइंट ऑपरेशन में एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है. टीम ने मेफेड्रोन व इससे जुड़े प्रीकर्सर मटीरियल के अवैध निर्माण और तस्करी के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि कुल मिलाकर 1.2 करोड़ रुपये की कीमत का 4.2 किलोग्राम मेफेड्रोन और 17 किलोग्राम प्रीकर्सर या कच्चा माल जब्त किया गया. 21 दिसंबर को अब्दुल खादर को मुंबई में महाराष्ट्र ANTF के अधिकारियों ने लगभग 1.5 किलोग्राम मेफेड्रोन रखने के आरोप में हिरासत में लिया था.

यह भी पढ़ें: फर्जी फर्म, नकली बिल और कोडीन कफ सिरप... ऐसे पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में शामिल दो भाई, UP STF का एक्शन

बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से जारी एक बयान के अनुसार, खादर से पूछताछ के बाद बेलगावी के प्रशांत पाटिल को गिरफ्तार किया गया. जिसने प्रतिबंधित सामान के सोर्स के बारे में जानकारी दी और जांचकर्ताओं को बेंगलुरु तक पहुंचाया.

बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र ANTF ने बेंगलुरु सिटी पुलिस और NCB अधिकारियों के साथ मिलकर येलाहंका पुलिस स्टेशन की सीमा में कटकनहल्ली में सुरेश यादव और बागलूर पुलिस स्टेशन की सीमा में कन्नूर में मलखान रामलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया. इस जॉइंट ऑपरेशन के परिणामस्वरूप अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में येरप्पनाहल्ली गांव के एक घर से 4.2 किलोग्राम मेफेड्रोन, साथ ही 17 किलोग्राम लिक्विड कच्चा माल और तैयारी के लिए स्टॉक किए गए अन्य केमिकल जब्त किए गए.

पुलिस ने बताया कि बैरल, मिक्सर और अन्य उपकरण भी मौके से जब्त किए गए हैं. कोथनूर पुलिस स्टेशन की सीमा में एन गोल्लाहल्ली से एक और मिक्सर बरामद किया गया. हालांकि, बयान में कहा गया है कि छापे वाली किसी भी जगह पर कोई फंक्शनल लैब या फैक्ट्री नहीं मिली.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद में बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 3.40 करोड़ की कोडीन सिरप जब्त, 8 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने आगे बताया कि कन्नूर में एक बढ़ई के शेड में स्टॉक किया गया कच्चा माल भी जब्त किया गया. बेंगलुरु सिटी पुलिस की सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स (SOCO) टीम ने जब्त किए गए मटीरियल का एनालिसिस किया और एक शुरुआती रिपोर्ट सौंपी. जिसमें 40 प्रतिशत मिथाइलमाइन, 48 प्रतिशत हाइड्रोब्रोमिक एसिड, एल्यूमीनियम क्लोराइड (एनहाइड्रस), सोडियम कार्बोनेट (एनहाइड्रस) और ऑक्सालिक एसिड पाउडर जैसे केमिकल की पहचान की गई.

बयान में कहा गया है कि हमने तैयार 4.2 किलोग्राम पदार्थ पर टेस्ट किए. जनरल टेस्ट एम्फ़ैटेमिन के लिए पॉजिटिव था, लेकिन मेथामफेटामाइन और MDMA के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नेगेटिव थे. महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कुल 55 करोड़ रुपये की ड्रग्स ज़ब्त की गई है. 

