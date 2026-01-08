scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अंबरनाथ में पहले गठबंधन टूटा और अब हो गया खेला... कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी में शामिल

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में कांग्रेस के सभी 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिलाने पर कांग्रेस ने इन्हें निलंबित कर दिया था.

Advertisement
X
इससे पहले अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात सामने आई थी. (Photo: X/@RaviDadaChavan)
इससे पहले अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात सामने आई थी. (Photo: X/@RaviDadaChavan)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित अंबरनाथ नगर परिषद के चुनाव नतीजों के बाद मची राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस के सभी 12 निलंबित पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं. बुधवार देर रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने इन पार्षदों के पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की. 

20 दिसंबर को हुए चुनावों के बाद इन पार्षदों ने बीजेपी के साथ मिलकर 'अंबरनाथ विकास अघाड़ी' (AVA) बनाई थी, जिसके कारण कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया था. इस गठबंधन में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) भी शामिल थी.

सत्ता का समीकरण और गठबंधन की ताकत

अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव के नतीजों में शिवसेना (शिंदे) 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से 4 कदम दूर रह गई. दूसरी तरफ बीजेपी को 14, कांग्रेस को 12 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थीं. बीजेपी ने शिवसेना को दरकिनार करते हुए अपने धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर 'अंबरनाथ विकास अघाड़ी' का गठन किया. अब एक निर्दलीय के समर्थन के साथ इस तीन दलीय गठबंधन की ताकत 32 पार्षदों तक पहुंच गई है, जो बहुमत के आंकड़े (30) से अधिक है.

सम्बंधित ख़बरें

बदलापुर की कैमिकल कंपनी में जोरदार धमाका, भीषण आग से इलाके में हड़कंप
Maharashtra politics with alliance between Congress and BJP
महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी का एकमात्र गठबंधन!
Palghar share market fraud
पालघर में शेयर मार्केट के नाम पर बड़ी ठगी... 14 निवेशकों से 2.39 करोड़ की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार
Sanjay Raut and CM Devendra Fadnavis.
'बीजेपी दो सिर वाला केंचुआ...', कांग्रेस-AIMIM संग गठबंधन पर संजय राउत का तंज
Maharashtra BJP issues notice to MLA Prakash Bharasakle over AIMIM alliance
महाराष्ट्र भाजपा अधयक्ष ने AIMIM से गठबंधन पर भेजा नोटिस
Advertisement

यह भी पढ़ें: बीजेपी-कांग्रेस ने कर लिया गठबंधन! शिंदे का खेल बिगाड़ने के लिए अंबरनाथ में सत्ता के सारे समीकरण टूटे

विकास के नाम पर पार्टी परिवर्तन

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहा कि इन पार्षदों ने जनता से विकास का वादा किया था और मौजूदा सरकार की गतिशील कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया. कांग्रेस से अलग होकर इन पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से स्थानीय स्तर पर पार्टी का आधार काफी मजबूत हुआ है. 

अब बीजेपी नेतृत्व वाली यह अघाड़ी अंबरनाथ नगर परिषद में नेतृत्व संभालेगी. शिवसेना के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि बहुमत के करीब होने के बावजूद वह गठबंधन की गणित में पीछे रह गई.

यह भी पढ़ें: बीजेपी-कांग्रेस ने कर लिया गठबंधन! शिंदे का खेल बिगाड़ने के लिए अंबरनाथ में सत्ता के सारे समीकरण टूटे

कहां है अंबरनाथ?

अंबरनाथ महाराष्ट्र राज्य में एक शहर है. यह मुंबई से करीब 60 किलोमीटर पूर्व में ठाणे जिले में स्थित है. मुंबई के उपनगर क्षेत्र का हिस्सा है. अंबरनाथ में 11वीं शताब्दी का पुराना अमरनाथ शिव मंदिर काफी मशहूर है, जहां लोग दर्शन करने आते हैं. आसान भाषा में कहें, तो यह शहर मुंबई के पास एक धार्मिक और आवासीय इलाका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement