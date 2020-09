बीजेपी के निशाने पर उद्वव सरकार, फडणवीस बोले- बदले की भावना का सम्मान नहीं हो सकता

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर में BMC की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार निशाने पर आ गई है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्वव सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आप के खिलाफ बोला और तब आप कार्रवाई करते हैं तो ये कायरता है. बदले की भावना है. महाराष्ट्र में इस तरह की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर अवैध कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी ने आपके खिलाफ बात कही, और तब आप कार्रवाई करते हैं तो ये कायरता है. बदले की भावना है. वहीं, महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने BMC की कार्रवाई पर सवाल तो उठाए, लेकिन उन्होंने कंगना का भी विरोध किया.

आशीष शेलार ने कहा कि कंगना मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर जो भी कह रही हैं वो सही नहीं है और बीजेपी इसका समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं और गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

In case of #ShushantSingh case Thackeray Sarkar misused Mumbai Police to Crush & Divert Investigation & now trying to Crush #KangnaRanaut by abusing BMC misusing Power to Crush Journalist who gives News against them V will fight for Justice & expose their wrongdoings @BJP4India