उद्धव ठाकरे को कंगना की खुली चुनौती, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक वीडियो ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार को जवाब दिया है. कंगना रनौत ने अपने इस वीडियो में कहा, "उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है? कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर, मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा. ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता."

कंगना ने इस वीडियो में कहा, "...और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है. क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी. आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी. और अपने देशवासियों को जगाऊंगी."

कंगना ने कहा, "मुझे पता था कि ये मेरे साथ होगा तो होगा. लेकिन मेरे साथ हुआ है... इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं. और उद्धव ठाकरे ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है... अच्छा हुआ कि ये मेरे साथ हुआ. क्योंकि इसके कुछ मायने हैं." कंगना ने वीडियो को खत्म करते हुए अंत में हाथ जोड़कर जय हिंद-जय महाराष्ट्र कहा.

वीडियो के कैप्शन में कंगना ने लिखा- तुमने जो किया अच्छा किया. उनके इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है. मालूम हो कि शिवसेना और कंगना रनौत के बीच चल रही ये जुबानी जंग अब काफी आक्रामक रूप ले चुकी है. कंगना के मुंबई लौटते वक्त आज एयरपोर्ट पर शिवसेना के हजारों समर्थकों ने काले झंडे लहराए और कंगना रनौत वापस जाओ के नारे लगाए.

वहीं BMC ने कंगना के 48 करोड़ के ऑफिस पर आज बुलडोजर चला दिया और हथौड़े व फावड़े लेकर BMC वालों ने कंगना के दफ्तर को पूरी तरह तोड़ डाला. इस तोड़फोड़ की तस्वीरें कंगना खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती रही हैं और कंगना ने मुंबई सरकार की तुलना बाबर से की है. खुद के दफ्तर की तुलना कंगना ने राम मंदिर से की है.

I am never wrong and my enemies prove again and again this is why my Mumbai is POK now #deathofdemocracy 🙂 pic.twitter.com/bWHyEtz7Qy