scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र: काम को लेकर विवाद में मालिक पर हमला, UP के जौनपुर से युवक गिरफ्तार

ठाणे में एक व्यक्ति ने विवाद के बाद मालिक पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया. फिर मौके से भाग गया. जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वहीं अब पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
मालिक को जान से मारने की कोशिश में युवक गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मालिक को जान से मारने की कोशिश में युवक गिरफ्तार. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति की अपने मालिक से लड़ाई हो गई. जिसके बाद उसने मालिक की चाकू से घोंप कर हत्या करने की कोशिश की. फिर आरोपी फरार हो गया.शिकायत पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस दौरान पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि क्राइम डिटेक्शन ब्रांच ने ठाणे जिले के भायंदर इलाके में काम से जुड़े विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने मालिक को जान से मारने की कोशिश की. आरोपी का मालिक शादी का स्टेज डेकोरेटर है. मामले में उत्तर प्रदेश के एक 23 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

यह भी पढ़ें: शेयर ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का झांसा, ठाणे में साइबर ठगों ने कपल से लूटे 21 लाख

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
युवक के मर्डर मामले में 2 गिरफ्तार, न्यू ईयर पर 15वें फ्लोर से धक्का देकर ली थी जान
राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल. (File Photo: ITG)
रेप-मर्डर केस में सजा काट रहा राम रहीम जेल से फिर बाहर, मिली 40 दिन की पैरोल
Ghazipur Triple Murder Case
गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: तालाब में मिली तीसरी डेड बॉडी, जघन्य हत्याकांड की वजह का खुलासा
Motor Accident Claims Tribunal on Thane road accident
5 साल बाद इंसाफ: ट्रक ने बाइक को मारी थी टक्कर, ट्रिब्यूनल ने तय किया ₹24 लाख मुआवजा
ठाणे में सामने आया रिश्वतखोरी का मामला. (Photo: Representational)
अरेस्ट न करने के नाम पर मांगे 20 हजार... फिर ACB ने पुलिस अफसर को रंगे हाथों पकड़ा

आरोपी जिसकी पहचान तुषार दुबे के रूप में हुई है. पिछले साल 11 दिसंबर को दशरथ शर्मा (27) पर हमला करने के बाद जौनपुर भाग गया था. MBVV पुलिस के ACP (क्राइम) मदन बल्लाल ने बताया कि दुबे छिप गया था और जगह बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था.

हालांकि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, क्राइम डिटेक्शन ब्रांच, सेल-1 की एक टीम ने उसका पता जौनपुर जिले में लगाया. पुलिस ने 1 जनवरी को जौनपुर कोर्ट से उसका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नवघर पुलिस को सौंप दिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement