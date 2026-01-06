महाराष्ट्र: काम को लेकर विवाद में मालिक पर हमला, UP के जौनपुर से युवक गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति की अपने मालिक से लड़ाई हो गई. जिसके बाद उसने मालिक की चाकू से घोंप कर हत्या करने की कोशिश की. फिर आरोपी फरार हो गया.शिकायत पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस दौरान पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि क्राइम डिटेक्शन ब्रांच ने ठाणे जिले के भायंदर इलाके में काम से जुड़े विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने मालिक को जान से मारने की कोशिश की. आरोपी का मालिक शादी का स्टेज डेकोरेटर है. मामले में उत्तर प्रदेश के एक 23 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

आरोपी जिसकी पहचान तुषार दुबे के रूप में हुई है. पिछले साल 11 दिसंबर को दशरथ शर्मा (27) पर हमला करने के बाद जौनपुर भाग गया था. MBVV पुलिस के ACP (क्राइम) मदन बल्लाल ने बताया कि दुबे छिप गया था और जगह बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था.

हालांकि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, क्राइम डिटेक्शन ब्रांच, सेल-1 की एक टीम ने उसका पता जौनपुर जिले में लगाया. पुलिस ने 1 जनवरी को जौनपुर कोर्ट से उसका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नवघर पुलिस को सौंप दिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है.

