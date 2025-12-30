scorecardresearch
 
शेयर ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का झांसा, ठाणे में साइबर ठगों ने कपल से लूटे 21 लाख

ठाणे जिले के बदलापुर में एक दंपती साइबर ठगी का शिकार हो गया. शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनसे 21.9 लाख रुपये निवेश करा लिए. 11 दिनों में रकम गंवाने के बाद जब पैसे निकालने की कोशिश की गई, तो ठगी का खुलासा हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शेयर ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का झांसा, ठाणे में कपल से 21 लाख की लूट (Photo: Representational Image)
शेयर ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का झांसा, ठाणे में कपल से 21 लाख की लूट (Photo: Representational Image)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक दंपती को शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर 21.9 लाख रुपये की ठगी कर ली गई. पुलिस के अनुसार, यह ठगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की गई, जिसमें निवेश पर ऊंचे रिटर्न का लालच दिया गया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित दंपती बदलापुर के निवासी हैं. नवंबर महीने में उन्हें 'Bull Market Guide Community' नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया. ग्रुप में मौजूद कथित एक्सपर्ट्स द्वारा शेयर बाजार में सुरक्षित और तेज मुनाफे का दावा किया जा रहा था. शुरुआत में छोटी रकम निवेश कराई गई, जिससे दंपती का भरोसा बढ़ा.

इसके बाद साइबर ठगों ने दंपती पर लगातार दबाव बनाकर अलग-अलग शेयरों में निवेश कराया. महज 11 दिनों के भीतर दंपती ने कुल 21.9 लाख रुपये निवेश कर दिए. कुछ समय बाद जब पीड़ितों ने अपनी मूल राशि और कथित मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो उन्हें ऐसा करने से रोका गया. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है.

ठगी का अहसास होने पर पीड़ित दंपती ने पुलिस से संपर्क किया. मामले की जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

पुलिस का कहना है कि ठगों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्यों, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच की जा रही है.पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिलने वाले निवेश प्रस्तावों से सावधान रहें. बिना सत्यापन के किसी भी स्कीम में पैसे न लगाएं और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें. 
 

