सुनसान रात, सिंदूर-नींबू और पर्चियां... नकाबपोश महिला की क्या है कहानी, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के जालना के गांव की एक रात अचानक रहस्य, डर और चर्चा का केंद्र बन गई. अंधेरे में एक नकाबपोश महिला चुपचाप एक होटल के बाहर पहुंचती है. उसके हाथ में कुछ सामान है... सिंदूर, हल्दी, नींबू और कुछ मुड़ी हुई पर्चियां. कुछ ही मिनटों में वह जमीन पर एक अजीब तरह की सजावट जैसी चीजें रखती है, पाउडर छिड़कती है और पर्चियां छोड़कर वहां से चली जाती है. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है.

एजेंसी के अनुसार, अगली सुबह जब होटल मालिक अपनी दुकान खोलने पहुंचता है, तो दरवाजे के पास का नजारा देखकर ठिठक जाता है. जमीन पर सिंदूर और हल्दी बिखरी है, नींबू रखे हैं और कई कागज की पर्चियां पड़ी हैं. जब वह पर्चियां उठाकर देखता है, तो उन पर कुछ नाम लिखे मिलते हैं. इनमें कुछ स्थानीय नामचीन लोग और पुलिस कर्मियों के नाम भी थे. यहीं से शुरू होता है रहस्य और आशंका का सिलसिला.

गांव में फैली फुसफुसाहट और डर

यह मामला जालना जिले के भोकरदन तहसील के जावखेड़ा थोम्बरे गांव का है. होटल मालिक ने जब यह सब देखा, तो पहले तो समझ नहीं पाया कि यह किसी शरारत का नतीजा है या किसी तरह का टोटका. लेकिन जैसे-जैसे बात फैली, गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. किसी ने इसे तंत्र-मंत्र से जोड़ा, किसी ने धमकाने की कोशिश बताया, तो किसी ने कहा कि यह साजिश हो सकती है.

गांव के लोगों में घबराहट का माहौल बन गया. खास तौर पर तब, जब यह बात सामने आई कि पर्चियों पर लिखे नाम साधारण लोगों के नहीं, बल्कि प्रभावशाली व्यक्तियों और पुलिस से जुड़े हैं. हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नामों का खुलासा नहीं किया है.

CCTV फुटेज ने खोला पहला राज

होटल मालिक ने जब CCTV फुटेज खंगाला, तो तस्वीर और साफ हुई. कैमरे में एक महिला दिखती है. चेहरा ढका हुआ, सिर पर हुड वाली जैकेट, रात का समय, और बेहद सुनियोजित तरीके से वह जगह पर सामान रखती हुई. इसके बाद वह वहां से निकल जाती है.

फुटेज देखने के बाद होटल मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मौके का मुआयना किया, सामान जब्त किया और वीडियो की जांच की. शुरुआती जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया.

किस कानून में दर्ज हुआ केस

पुलिस के अनुसार, अज्ञात महिला के खिलाफ महाराष्ट्र के विशेष कानून मानव बलि और अन्य अमानवीय, अघोरी प्रथाओं तथा काला जादू निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. यह कानून ऐसे दावों, कर्मकांडों और गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है, जो अंधविश्वास या लोगों में डर पैदा करते हैं.

भोकरदन पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत और CCTV फुटेज देखने के बाद 1 फरवरी को केस दर्ज किया गया. महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन उसकी तलाश जारी है. आसपास के कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि वह कहां से आई और किस दिशा में गई.

काला जादू या मनोवैज्ञानिक दबाव की कोशिश?

लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में दो एंगल अक्सर सामने आते हैं- एक, अंधविश्वास या टोटके के नाम पर किया गया कर्मकांड, दूसरा, किसी खास व्यक्ति या समूह को डराने या मानसिक दबाव बनाने की कोशिश. यहां पर्चियों पर कुछ खास नाम लिखे मिले, इसलिए पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से देख रही है.

जांच टीम फिलहाल कई सवालों के जवाब तलाश रही है. महिला कौन है और क्या वह स्थानीय है? क्या उसने अकेले यह काम किया या कोई और भी शामिल है? पर्चियों पर लिखे नामों का आपसी संबंध क्या है? घटना से पहले और बाद में महिला कहां गई?

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें. महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां अंधविश्वास और काले जादू जैसी प्रथाओं के खिलाफ सख्त कानून लागू है. ऐसे मामलों को सिर्फ सामाजिक नहीं, कानूनी अपराध भी माना जाता है. इसलिए इस केस को भी गंभीरता से लिया जा रहा है.

