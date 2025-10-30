काला जादू का शक, तंत्र-मंत्र का खेल... केरल में पति की खौफनाक हरकत, पत्नी पर डाल दी उबलती फिश करी

केरल के कोल्लम जिले के वाइक्कल इलाके में काला जादू के शक में एक पति ने अपनी पत्नी के चेहरे पर गर्म मछली करी डाल दी. इस दौरान उसकी पत्नी बुरी तरह झुलस गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद आरोपी पति फरार है. पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, यह सनसनीखेज वारदात बुधवार सुबह करीब 10 बजे चादयमंगलम थाना क्षेत्र के वाइक्कल में हुई. पीड़िता का नाम रेजिला गफूर (36) है. उसका पति सजीर फरार है. इस वारदात के समय सजीर ने रेजिला से कहा कि वो अपने बाल खोल ले, उसके सामने बैठ जाए और उसे उसके बालों में राख लगाने दे.

इतना ही नहीं उसने एक काला जादू करने वाले बाबा द्वारा दिया गया लॉकेट भी उसकी गर्दन में बांधने के लिए कहा था. लेकिन जब रेजिला ने इससे इंकार कर दिया, तो सजीर ने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर गर्म मछली करी फेंक दी. रसोई में हुई यह वारदात इतनी अचानक हुई थी कि रेजिला कुछ समझ भी नहीं पाई.

रेजिला के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर घर पहुंचे. उन्होंने तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बताया कि रेजिला के चेहरे और गर्दन का हिस्सा झुलस गया है, लेकिन वह खतरे से बाहर है. आरोपी सजीर को लंबे समय से यह भ्रम था कि उसकी पत्नी पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है.

वो अक्सर उसके व्यवहार को काला जादू से जोड़ता था. इस शक के चलते कई बार उस पर हमला भी कर चुका था. रेजिला ने पहले भी उस पर हिंसा का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी. उस समय सजीर को चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ दिया था. इसके बाद उसने काला जादू करने वाले बाबाओं से सलाह-मशविरा शुरू कर दिया.

वह इलाके के एक उस्ताद के पास जाने लगा, जो झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र करने का दावा करता था. रेजिला ने खुलासा किया है कि उसका पति अक्सर उस उस्ताद के कहने पर अजीब हरकतें करता था. वो राख लगाने, लॉकेट पहनाने और ताबीज बांधने पर जोर देता था. उसके साथ हिंसा करता था. कई बार उनके बेटे को भी पीटता था.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 118(1) (खतरनाक हथियारों या तरीकों से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. सर्च ऑपरेशन जारी है. पुलिस उसे पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में दबिश दे रही हैं. इस मामले में उस्ताद की भूमिका की भी जांच कर रही है.

