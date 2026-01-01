scorecardresearch
 
लड़की बनकर चैटिंग, फिर मुलाकात का बहाना… नवी मुंबई में 10वीं के छात्र का अपहरण, मांगी फिरौती

सोशल मीडिया के खतरनाक ट्रैप का मामला नवी मुंबई में सामने आया है. इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट से दोस्ती कर चार युवकों ने 15 साल के किशोर को मिलने के बहाने बुलाया और उसका अपहरण कर लिया. आरोपियों ने परिजनों से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी. इस केस में पुलिस की सतर्कता से 24 घंटे के भीतर किशोर को सुरक्षित बचा लिया गया और चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं.

इंस्टाग्राम पर फंसाकर किया अपहरण. (Photo: Representational)
नवी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सोशल मीडिया के जरिए 15 साल के किशोर को फंसाकर उसका अपहरण कर लिया गया. आरोपियों ने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, खुद को युवती के रूप में पेश कर किशोर से दोस्ती की और धीरे-धीरे उसे बातों में फंसा लिया. इसके बाद उसे मिलने के बहाने बुलाया. जब किशोर मिलने आया तो चार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और परिजनों से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी.

एजेंसी के मुताबिक, पीड़ित किशोर कक्षा 10वीं का छात्र है. इंस्टाग्राम पर एक लड़की के नाम से बने फर्जी अकाउंट से उसकी बातचीत शुरू हुई थी. लगातार चैटिंग और बातचीत के दौरान आरोपियों ने उसे यह भरोसा दिलाया कि वह एक रोमांटिक रिलेशन में है. पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद उसे ठाणे जिले के कल्याण (पूर्व) स्थित नंदिवली इलाके में मिलने के लिए बुलाया गया.

किशोर तय जगह पर कैब से पहुंचा. जैसे ही वह वहां पहुंचा, चार युवकों ने उसे अगवा कर लिया और एक रिहायशी इमारत के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने उसके परिजनों से संपर्क कर 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग की. दबाव बनाने के लिए उन्होंने वॉट्सएप पर वॉइस मैसेज भी भेजा.

यह भी पढ़ें: स्मार्टवॉच से युवक ने ऐसे बचाई किडनैपरों से अपनी जान, फिरौती नहीं देने पर हुआ था अपहरण

घटना की जानकारी मिलने पर किशोर के माता-पिता ने पुलिस से मामले की शिकायत की. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच के जरिए उस कैब ड्राइवर तक पहुंची, जिसने किशोर को नंदिवली इलाके में छोड़ा था.

इसके बाद मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने नंदिवली में एक कमरे पर छापा मारा, जहां से किशोर को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर ली गई है. सभी के खिलाफ अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने इस घटना के बाद अभिभावकों और युवाओं से सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की अपील की है और अजनबियों से ऑनलाइन दोस्ती के खतरों को लेकर जागरूक रहने की सलाह दी है.

