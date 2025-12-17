स्मार्टवॉच से युवक ने ऐसे बचाई किडनैपरों से अपनी जान, फिरौती नहीं देने पर हुआ था अपहरण

स्मार्ट वॉच मतलब एक गैजेट, जिसका इस्तेमाल लोग अपने शौक के लिए करते हैं. लेकिन अगर यही गैजेट आपको मुश्किल घड़ी में बचाने में मददगार साबित हो तो, यह किसी करिश्में से कम नहीं. ऐसा ही एक मामला ग्वालियर से सामने आया है. यहां स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करके एक युवक ने खुद को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवा लिया.

6 लाख रुपये नहीं देने पर किया था किडनैप

युवक ने स्मार्ट वॉच की मदद से बदमाशों के हौंसले पस्त कर दिए और उन्हें जेल को सलाखों के पीछे पहुंचवा दिया. ग्वालियर निवासी सौरभ शर्मा उत्तराखंड में एक होटल में जॉब करते हैं. पिछली दिनों सौरभ छुट्टी लेकर ग्वालियर अपने घर आए हुए थे. सौरभ शर्मा को पार्सल लेने के लिए कोटेश्वर कॉलोनी जाना था. यहां उन्होंने पार्सल तो ले लिया लेकिन रास्ते में हेमंत शर्मा और सचिन त्यागी ने घेर लिया.

दोनों ने जबरन सौरभ शर्मा को अपनी बाइक पर बिठा लिया. यह दोनों सचिन त्यागी के घर सौरभ शर्मा को लेकर गए और एक कमरे में कैद कर दिया. सौरभ शर्मा ने इन दोनों लोगों से ब्याज पर रुपए उधार लिए थे. सौरभ ने ब्याज समेत पैसे वापस भी लौटा दिए थे. लेकिन हेमंत शर्मा और सचिन त्यागी उस से 6 लाख की मांग कर रहे थे. जब सौरभ ने 600000 रुपए देने से मना किया तो दोनों ने मिलकर उसका अपहरण करके सचिन त्यागी के घर के कमरे में बंद कर दिया.

स्मार्ट वॉच की मदद से सौरभ ने दी थी महिला मित्र को जानकारी

सौरभ ने कमरे में देखा तो सचिन त्यागी की स्मार्ट वॉच रखी हुई थी. सौरभ दिमाग दौड़ने लगा और उसने इस स्मार्ट वॉच की मदद से अपनी महिला मित्र को अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी दी. सौरभ की महिला मित्र ने तुरंत इसकी सूचना सौरभ के परिजनों को दी. परिजनों को जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई.

जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपियों को पकड़ लिया बल्कि सौरभ को भी उनके चंगुल से सकुशल मुक्त करा लिया. इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. सौरभ ने अपने महिला मित्र को स्मार्ट वॉच के जरिए सूचना दी थी. जिसके बाद उसे सकुशल बरामद कर लिया गया.

