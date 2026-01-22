scorecardresearch
 
'हमें पैसा से लेना-देना नहीं, एंट्री पूरी तरह फ्री...', नाशिक में चल रहे एयर शो टिकट विवाद पर बोली वायुसेना

नासिक में पहली बार वायुसेना का एयर शो आयोजित हुआ, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने गंगापुर डैम के ऊपर शानदार प्रदर्शन किया. एयर शो के दौरान एंट्री फीस को लेकर विवाद खड़ा हुआ. भारतीय वायुसेना ने साफ कहा कि एयर शो में एंट्री पूरी तरह से फ्री होते हैं. उनका पैसों से कोई लेना-देना नहीं.

भारतीय वायुसेना ने कहा कि टिकट वसूली से हमारा कोई लेना-देना नहीं (Photo: PTI)
महाराष्ट्र के नासिक में वायुसेना की ओर से एयरशो का आयोजन किया गया. इसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम (SKAT) गंगापुर डैम के ऊपर आसमान में युद्धाभ्यास किया. ये पहली बार था कि नासिक में किसी एयरशो का आयोजन हुआ. इस आयोजन को लेकर नासिकवासियों के बीच काफ उत्सह देखने को मिला. हालांकि, टिकट के एंट्री फ़ीस को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कुछ स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जाने लगा कि एयर शो में प्रवेश के लिए फ़ीस लिया जा रहा है. 

भारतीय वायुसेना ने कहा कि उनके संज्ञान में यह बात आई है कि नासिक एयर शो के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने की जानकारी वायरल हो रही है, जो पूरी तरह से गलत है. वायुसेना ने साफ़ किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले एयर शो हमेशा पूरी तरह से फ्री होते हैं. न तो एयर शो के लिए कोई एंट्री फ़ीस लिया जाता है और न ही वायुसेना को इन आयोजनों से किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता है.

भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में यह भी बताया कि एयर शो का मकसद व्यावसायिक नहीं होता, बल्कि यह युवाओं को प्रेरित करने, उन्हें वायुसेना और देश की रक्षा क्षमताओं से जोड़ने और राष्ट्र के प्रति गर्व और जुड़ाव की भावना पैदा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: 'सूर्यकिरण' एयरशो, 'विश्व विजेताओं' का सम्मान, दमदार लेजर शो... पहले नहीं देखा होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतना भव्य फाइनल

इन कार्यक्रमों में वायुसेना अपनी तकनीकी क्षमता, पायलटों के कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन करती है ताकि आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी, इससे प्रेरित हो सके.

वायुसेना ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी अन्य संस्था, एजेंसी या व्यक्ति द्वारा एयर शो के नाम पर प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, तो उसका भारतीय वायुसेना से कोई संबंध नहीं है. ऐसे मामलों में लोगों से अपील की गई है कि वे भ्रमित न हों और केवल आधिकारिक वायुसेना स्रोतों से ही जानकारी लें.

पीटीआई ने इस पूरे मामले को लेकर शहर के कलेक्टर आयुष प्रसाद से कॉन्टेक्ट किया. उनका कहना है कि टिकट के दाम 200 से 800 रुपये रखे गए हैं ताकि एयरशो के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू रखा जाए. ताकि क्राउड को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके. दो दिनों के शो के लिए क़रीब 60000 लोगों के लिए व्यवस्था की गई है. 

इनपुट: पीटीआई

---- समाप्त ----
