'हमें पैसा से लेना-देना नहीं, एंट्री पूरी तरह फ्री...', नाशिक में चल रहे एयर शो टिकट विवाद पर बोली वायुसेना

महाराष्ट्र के नासिक में वायुसेना की ओर से एयरशो का आयोजन किया गया. इसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम (SKAT) गंगापुर डैम के ऊपर आसमान में युद्धाभ्यास किया. ये पहली बार था कि नासिक में किसी एयरशो का आयोजन हुआ. इस आयोजन को लेकर नासिकवासियों के बीच काफ उत्सह देखने को मिला. हालांकि, टिकट के एंट्री फ़ीस को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कुछ स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जाने लगा कि एयर शो में प्रवेश के लिए फ़ीस लिया जा रहा है.

भारतीय वायुसेना ने कहा कि उनके संज्ञान में यह बात आई है कि नासिक एयर शो के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने की जानकारी वायरल हो रही है, जो पूरी तरह से गलत है. वायुसेना ने साफ़ किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले एयर शो हमेशा पूरी तरह से फ्री होते हैं. न तो एयर शो के लिए कोई एंट्री फ़ीस लिया जाता है और न ही वायुसेना को इन आयोजनों से किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता है.

भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में यह भी बताया कि एयर शो का मकसद व्यावसायिक नहीं होता, बल्कि यह युवाओं को प्रेरित करने, उन्हें वायुसेना और देश की रक्षा क्षमताओं से जोड़ने और राष्ट्र के प्रति गर्व और जुड़ाव की भावना पैदा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं.

इन कार्यक्रमों में वायुसेना अपनी तकनीकी क्षमता, पायलटों के कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन करती है ताकि आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी, इससे प्रेरित हो सके.

वायुसेना ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी अन्य संस्था, एजेंसी या व्यक्ति द्वारा एयर शो के नाम पर प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, तो उसका भारतीय वायुसेना से कोई संबंध नहीं है. ऐसे मामलों में लोगों से अपील की गई है कि वे भ्रमित न हों और केवल आधिकारिक वायुसेना स्रोतों से ही जानकारी लें.

पीटीआई ने इस पूरे मामले को लेकर शहर के कलेक्टर आयुष प्रसाद से कॉन्टेक्ट किया. उनका कहना है कि टिकट के दाम 200 से 800 रुपये रखे गए हैं ताकि एयरशो के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू रखा जाए. ताकि क्राउड को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके. दो दिनों के शो के लिए क़रीब 60000 लोगों के लिए व्यवस्था की गई है.

इनपुट: पीटीआई

