'कांग्रेस को ऐसा मेयर चाहिए जो...', मराठी-हिंदू महापौर को लेकर चल रही बहस पर क्या बोलीं वर्षा गायकवाड़

आजतक के ‘मुंबई मंथन’ कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद और एमआरसीसी अध्यक्ष वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने कहा कि बीएमसी और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का एजेंडा धर्म, भाषा या पहचान की राजनीति नहीं बल्कि मुंबई के विकास से जुड़ा है. उन्होंने ट्रैफिक, पानी, कचरा और प्रदूषण को शहर की बड़ी समस्याएं बताया.

मेयर विवाद पर वर्षा गायकवाड ने ईमानदार और जमीन पर काम करने वाले मेयर की जरूरत बताई. (Photo: ITG)
मेयर विवाद पर वर्षा गायकवाड ने ईमानदार और जमीन पर काम करने वाले मेयर की जरूरत बताई. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनाव के बीच गुरुवार को मुंबई में आजतक के ‘मुंबई मंथन’ कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस मंच पर कांग्रेस सांसद और मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी (MRCC) की अध्यक्ष वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने शिरकत की. उन्होंने बीएमसी चुनाव, धारावी, मेयर विवाद और गठबंधन जैसे मुद्दों पर खुलकर कांग्रेस का पक्ष रखा.

'धर्म-भाषा नहीं, सिर्फ मुंबई हमारा एजेंडा'

बीजेपी के हिंदुत्व और ठाकरे बंधुओं की मराठी अस्मिता की राजनीति के सवाल पर वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल साफ है और हम केवल मुंबई की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस धर्म, जाति, भाषा या प्रांत के विवाद में नहीं पड़ना चाहती. हमें विवाद नहीं, विकास चाहिए. मुंबई में ट्रैफिक, पानी, कचरा और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं हैं और कांग्रेस चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर जनता से बात कर रही है.'

विकास विरोधी होने के आरोप पर पलटवार

मुख्यमंत्री की ओर से कांग्रेस को विकास विरोधी बताए जाने पर वर्षा गायकवाड़ ने कहा, 'मुख्यमंत्री अपने काम गिनाते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी लंबा विकास का रिकॉर्ड है.' उन्होंने कहा, 'सी-लिंक कांग्रेस के कार्यकाल में बना. ईस्टर्न और वेस्टर्न सड़कों का निर्माण कांग्रेस ने कराया. ईस्टर्न ई-हाइवे कांग्रेस सरकार में बना. 2014 के घोषणापत्र में कांग्रेस ने मेट्रो की बात रखी थी. जेजे अस्पताल से लेकर मुंबई यूनिवर्सिटी तक कांग्रेस ने फंडिंग की है. कांग्रेस ने हमेशा मुंबई के लिए काम किया है.'

धारावी प्रोजेक्ट पर सवाल

वर्षा गायकवाड़ ने धारावी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि धारावी 550 एकड़ में फैली है, लेकिन धारावी के नाम पर 250 एकड़ से ज्यादा जमीन सोलर प्लांट के लिए दे दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि डंपिंग ग्राउंड गरीबों के हिस्से में जाएगा और अमीर लोग यहां महल बनाएंगे. उन्होंने दो टूक कहा कि 'मुंबई, मुंबई के लोगों की है.'

मेयर विवाद पर क्या कहा?

मराठी, हिंदू या किसी खास समाज के मेयर को लेकर चल रही बयानबाजी पर वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि आज कोई भी मुंबई के लोगों की असली समस्याओं पर बात नहीं कर रहा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसा मेयर चाहिए जो ईमानदार हो, किसी भी समाज से आता हो, लेकिन जमीन पर उतरकर काम करता हो. उन्होंने कहा कि वह बाबासाहेब अंबेडकर की अनुयायी हैं और संविधान में विश्वास रखती हैं. कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि लगातार मेयर की पहचान पर बहस हो रही है, लेकिन रोजगार, महंगाई, भाईचारा, लोगों को जोड़ने, विदेश नीति और जनता की समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं हो रही.

बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी से गठबंधन क्यों नहीं?

बीएमसी चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के बीच तालमेल न बनने के सवाल पर वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि हर पार्टी स्वतंत्र है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन पार्टियों के साथ नहीं जा सकती जिनके साथ दूसरी पार्टियां जा रही हैं. कांग्रेस तोड़-फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखती. हमारे नेता जोड़ने की बात करते हैं. जब हमारे नेता ने 10 हजार किलोमीटर की यात्रा निकाली तो देश को जोड़ने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है.

मुंबई को बचाने की अपील

सेशन के अंत में वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुंबई को बचाना जरूरी है, क्योंकि यह देश की आर्थिक राजधानी है. उन्होंने कहा कि मुंबई में गार्डन होने चाहिए, प्लेग्राउंड होने चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, कचरे का बेहतर प्रबंधन होना चाहिए, सभी को पानी मिलना चाहिए और सीवेज व पानी की लाइनों में स्पष्ट अंतर होना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस का मकसद मुंबई को बचाना और बेहतर बनाना है.

