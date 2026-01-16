scorecardresearch
 
महाराष्ट्र में ओवैसी ने चौंकाया, मुंबई के दो वार्ड्स में AIMIM कैंडिडेट्स आगे

बीएमसी चुनाव के नतीजों पर पूरे महाराष्ट्र की निगाहें टिकी हैं. सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और 277 वार्डों के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं. दशकों से शिवसेना का गढ़ रही बीएमसी में इस बार पार्टी विभाजन के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है.

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी (Photo: file photo)
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी (Photo: file photo)

बीएमसी का सबसे बड़ा सवाल आज सुलझने वाला है. सुबह 10 बजे से मुंबई और महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावों की गिनती शुरू हो गई है. लेकिन सभी की नजरें बीएमसी पर टिक गई हैं. ताजा अप्डेट में ओवैसी की पार्टी AIMIM दो सीटों पर आगे चल रही है. मुंबई के वार्ड 145 और चिता कैंप से AIMIM आगे चल रही है और अपनी बढ़त को लगातार मजबूत कर दी है. कल्याण डोंबिवली सीट पर MNS 2 सीटों पर आगे चल रही है.  इसके अलावा नांदेड में भी ओवैसी की पार्टी शिंदे सेना, कांग्रेस और UBT से आगे निकल गई है.

277 वार्डों की मतगणना के लिए कुल 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. बीएमसी में दशकों तक शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद ठाकरे भाइयों के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. इस बार ठाकरे बंधुओं ने एकजुटता दिखाई है, जबकि महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ तालमेल किया है.

एग्जिट पोल की रिपोर्ट के अनुसार, यह मुकाबला एकतरफा हो सकता है. एक्सिस माई इंडिया ने सत्ताधारी गठबंधन के लिए जीत का अनुमान लगाया है. एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना को 227 वार्डों में से 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, बीएमसी चुनाव में यूबीटी गुट को केवल 58 से 68 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है. कांग्रेस और उसके गठबंधन को 12 से 16 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है.

इस साल नगर निगम प्रशासन ने 'चरणबद्ध मतगणना' (Phase-wise Counting) अपनाने का निर्णय लिया है, जिससे शुरुआती रुझान मिलने में थोड़ी देर हो सकती है. नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी के अनुसार, सभी 227 सीटों की एक साथ गणना करने के बजाय, प्रत्येक काउंटिंग केंद्र पर एक बार में केवल दो-दो वार्डों के वोट गिने जाएंगे. इसका मतलब है कि सुबह 10 बजे केवल 23 केंद्रों पर 46 वार्डों की गिनती शुरू होगी. अधिकारियों का मानना है कि इस पद्धति से गिनती पर पूरा ध्यान रहेगा और सटीकता बढ़ेगी, लेकिन अंतिम नतीजे सामान्य समय से 1-2 घंटे देर से आ सकते हैं.

---- समाप्त ----
