BMC चुनाव: बीजेपी ने जारी की 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, युवा चेहरे पर दांव

बीएमसी चुनाव से पहले भाजपा ने 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है. सूची में युवा नेताओं को तरजीह दी गई है, जिनमें 38 साल के नवनाथ बान सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं. 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में मुंबई की सियासत एक बार फिर गरमाने वाली है, जहां 2017 में भाजपा ने 82 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया था.

BMC चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट (Photo: ITG)
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को अपने 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. यह सूची नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक एक दिन पहले सामने आई है. पार्टी ने इस सूची में अनुभव और युवा जोश का संतुलन साधते हुए कुछ मौजूदा पार्षदों के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सूची में सबसे प्रमुख नाम भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रमुख नवनाथ बान (38) का है, जो घोषित उम्मीदवारों में सबसे कम उम्र के हैं. नवनाथ बान मुंबई के शिवाजीनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 135 से चुनाव मैदान में उतरेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा इस बार शहरी मुद्दों के साथ-साथ संगठनात्मक मजबूती और युवाओं की भागीदारी को प्रमुख चुनावी रणनीति के रूप में आगे बढ़ा रही है.

भाजपा की पहली सूची में 70 नाम

महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के चुनाव, जिनमें मुंबई का चुनाव सबसे अहम माना जा रहा है, 15 जनवरी को होंगे और मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी. मुंबई में बीएमसी चुनाव का राजनीतिक महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है.

2017 के बीएमसी चुनावों में 227 सीटों के लिए मतदान हुआ था. उस चुनाव में भाजपा ने मुंबई में बड़ी छलांग लगाते हुए 82 सीटें जीतकर तत्कालीन सहयोगी शिवसेना को कड़ी टक्कर दी थी, जो 84 सीटों के साथ पहले स्थान पर रही थी. कांग्रेस 31 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी, जबकि अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 9 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को 7 सीटें मिली थीं.

अब तक 401 पर्चे दाखिल

इसके अलावा, एआईएमआईएम ने अपने पहले ही चुनाव में 3 सीटें जीती थीं, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली थीं, जबकि अखिल भारतीय सेना को 1 और निर्दलीयों को 4 सीटों पर जीत मिली थी.

इस बार नामांकन प्रक्रिया भी तेज रही है. सोमवार को नामांकन के अंतिम से एक दिन पहले 357 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिससे कुल नामांकनों की संख्या 401 हो गई है. भाजपा की पहली सूची के बाद अन्य दलों की रणनीतियों और उम्मीदवारों को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है.
 

---- समाप्त ----
