'फडणवीस से पूछो, हमारी वजह से पावर में हो', चुनाव से पहले मुंबई में भिड़े BJP-शिंदे सेना के कार्यकर्ता

दिलचस्प बात यह है कि सीट शेयरिंग में यह वार्ड शिंदे गुट के खाते में था, फिर भी बीजेपी की शिल्पा केलुस्कर का नॉमिनेशन वैध पाया गया. इसे लेकर शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने तीखी नाराजगी जताई और सीधे तौर पर बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए.

BMC चुनाव के दौरान वार्ड 173 में भिड़े BJP-शिंदे सेना के कार्यकर्ता (Photo: AI-generated)
BMC चुनाव के दौरान वार्ड 173 में भिड़े BJP-शिंदे सेना के कार्यकर्ता (Photo: AI-generated)

मुंबई महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी और शिंदे शिवसेना की दोस्ताना लड़ाई अब सियासी टकराव में बदलती दिख रही है.वार्ड नंबर 173 में शुक्रवार को प्रचार के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए.

अब तक उद्धव ठाकरे गुट द्वारा एकनाथ शिंदे की सेना को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नारा-"50 खोके, एकदम ओके" आज भाजपा कार्यकर्ताओं की जुबान पर था.

वार्ड नंबर 173 में भाजपा की शिल्पा केलुस्कर और शिंदे सेना की पूजा कांबले के बीच 'फ्रेंडली फाइट' चल रही है. शुक्रवार सुबह चुनाव प्रचार के दौरान जब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने-सामने आए, तो भाजपा खेमे ने माइक पर '50 खोके' के नारे लगाने शुरू कर दिए. 

शिंदे गुट ने जताई नाराजगी

यह सुनकर शिंदे गुट के कार्यकर्ता आगबबूला हो गए और उन्होंने भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की. इस घटना पर शिंदे गुट के कद्दावर नेता संजय शिरसाट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. 

यह भी पढ़ें: 'मराठी मेयर' या 'हिंदू मेयर'?  बीएमसी चुनाव से पहले तेज हुई नैरेटिव की जंग, कौन संभालेगा मुंबई

उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा, "ये नारे लगाने से पहले फडणवीस जी से पूछ लो, आप हमारी वजह से ही सत्ता में हैं. हमें देखना होगा कि भाजपा का ये कौन सा महारथी है जो इस तरह की हरकत कर रहा है."

बता दें कि यह सीट गठबंधन में शिंदे सेना को दी गई थी, लेकिन भाजपा उम्मीदवार ने 'कलर जेरॉक्स AB फॉर्म' के जरिए नामांकन दाखिल कर दिया, जिससे यहां मुकाबला रोचक और तनावपूर्ण हो गया है.

