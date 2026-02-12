scorecardresearch
 
रोहित पवार के बाद अब पिंकी माली के पिता ने भी बारामती प्लेन क्रैश की विस्तृत जांच की मांग उठाई

रोहित पवार के बाद पिंकी माली के पिता ने बारामती प्लेन क्रैश मामले पर गंभीर सवाल उठाते हुए गहन जांच करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सच सामने आना चाहिए और मेरे मन में उठ रहे सवालों और शंकाओं के जवाब मिलने चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए.

बारामती विमान हादसे में हुई थी पिंकी माली की मौत. (Photo- ITG)
बारामती विमान हादसे में हुई थी पिंकी माली की मौत. (Photo- ITG)

रोहित पवार के बाद अब पिंकी माली के पिता शिवकुमार माली ने भी बारामती प्लेन क्रैश की विस्तृत और गहन जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि ये हादसा था या साजिश, दोनों पहलुओं की जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने विमान और पायलट के अचानक बदलाव पर भी सवाल उठाए और कहा कि अनुभवी पायलट की मौजूदगी से हादसा टल सकता था.

पिंकी माली (29 वर्षीय) उस लर्नजेट 45 विमान में फ्लाइट अटेंडेंट थीं जो मुंबई से बारामती जा रहा था. इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार, उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदिप जाधव, पायलट सुमित कपूर, को-पायलट शंभवी पाठक और पिंकी माली शामिल थे.

'सच्चाई आनी चाहिए सामने'

फ्लाइट अटेंडेंट के पिता शिवकुमार माली ने समाचार एजेंसी को दिए बयान में कहा, 'चाहे ये हादसा हो या साजिश, दोनों पहलुओं की सरकार द्वारा जांच होनी चाहिए. सच्चाई सामने आनी चाहिए और मेरे मन में जो सवाल और शंकाएं हैं, उनके जवाब मिलने चाहिए. मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए.'

शिवकुमार ने एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार और एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी द्वारा जताई गई शंकाओं में दम बताया. रोहित पवार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसे की घटनाक्रम पर कई सवाल उठाए थे और साजिश की आशंका जताते हुए विशेषज्ञ एजेंसियों से व्यापक जांच की मांग की थी.

पायलट और प्लेन बदलने की घटना पर गौर करे एजेंसी

शिवकुमार माली ने कहा कि उनकी बेटी पिंकी ये पांचवीं बार अजित पवार के साथ उड़ान भर रही थीं. उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि आखिरी समय पर विमान और पायलट दोनों बदल दिए गए थे. जांच एजेंसियों को इस पर गौर करना चाहिए.

मुंबई में सुबह-सुबह नहीं होता ट्रैफिक

उन्होंने कंपनी के उस बयान पर भी सवाल उठाया कि मूल पायलट ट्रैफिक में फंस गए थे, इसलिए पायलट बदला गया. शिवकुमार माली ने कहा, 'सुबह 6:30 बजे मुंबई की सड़कों पर आमतौर पर इतना भारी ट्रैफिक नहीं होता.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर अनुभवी पायलट ही उड़ान भर रहे होते तो शायद ये हादसा टल सकता था.'

उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो अपने पति के साथ ठाणे में रहती थी 15 जनवरी को नगर निकाय चुनावों में अपना वोट डालने के लिए मध्य मुंबई के प्रभादेवी स्थित अपने माता-पिता के घर गई थी.

दरअसल, रोहित पवार ने मंगलवार को एक प्रेजेंटेशन के जरिए प्लेन क्रैश से पहले की घटनाओं के क्रम को लेकर कई सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके चाचा अजित पवार की जान लेने वाली इस दुखद घटना में साजिश की आशंका है और उन्होंने कई विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा व्यापक जांच की मांग की थी.

